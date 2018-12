Mellan Rydberg och Rydberg

Recension

Stadsmusikkårens nyårskonsert började med Sam Rydberg (till Fronten) och slutade med samme Rydberg (Under blågul fana som var extranummer). Däremellan rymdes ett intressant program där både publiken och kvällens dirigent Anders Rosengren sattes på prov. Rosengren som till vardags är Hässleholms kommuns kulturchef hängde med även när det var fråga om snåriga låtar av i dag. Frågan är väl snarare om publiken hängde med i nykomlingarna Games of Thrones, Do Dat Thing och The Incredibles med tanke på medelåldern i den fullsatta salongen.

Om en god dirigent har sagts att han ska agera som hade han ögonkontakt med alla orkestermedlemmar. Sagde Rosengren är inte vindögd men nog hade han full koll över hela sitt stora kollektiv till och med i The Incredibles när det tempostarka numret plötsligt växlade ner i stundtals dovt, suggestivt och exotiskt tonspråk för att lika hastigt växla upp igen mellan trombonisten Hubbe Holmbergs solo och de tre slagverkarnas Jörgen Grahns, Marcus Svenssons och Markus Langs distinkta taktmarkeringar. Slagverkstrion spelade drivande roller hela konserten igenom.

Publiken tål experimentlustan om den dessutom får smaka på det nya årets champagnebubbel. Som Dixieland Jamboree med en tradsextett i fronten och med klassiker som Basin Street Blues, Copenhagen och When the Saints, Buglers Holiday av Övarp-sonen Leroy Anderson (Jo, det är samma Övarp som ligger mellan Vinslöv och Färlöv), måste-numren Champagnegalopp och Radetzky-marschen utan vilka varje nyårskonsert skulle vara tjänstefel av kreative konsertmästaren Jonas Enetjärn och hans stab. Igenkänning förlöste även de högtidsstämda klassikerna Londonderry Air och Auld Lang Syne, liksom Tom Jones-potpurriet där Stadsmusikkåren visade sig i det som gör den outstanding; det gungande precisa ensemblespelet. Mera precision: på sju minuter levererades 52 låtar på sju minuter i Tails Unexpected. Likaså trumpetsektionens stratosfäriska höjder i Do Dat Thing. Mera njutbar trumpet: Björn Svenssons soloinsatser.

Två entréer ska noteras; orkesterns marsch genom salongen som introduktion till norsknumret Bruremarsj samt tombonisterna Hubbe Holmberg och Bengt Hällefors i full(!) nyårsmundering i den uppsluppna Posaunen Otto (märkligt låt-namn, eller hur?).

Läs mer: