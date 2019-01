Agneta Eckemyr är död

Skådespelerskan och designern Agneta Eckemyr har avlidit i en ålder av 68 år.

Hon var född i Karlsborg och började som ung sin internationella karriär som fotomodell.

1970 flyttade hon till New York och satsade på filmbranschen. Bland några av de filmroller kan nämnas Lejonet och jungfrun (1975), Kristoffers hus (1979), Winter kills (1979), Brusten himmel (1982) och Flickan från Orsil (1984).

Vid sidan av filmkarriären arbetade hon även som modefotograf. På 80-talet drev hon företaget Agneta Eckemyr design i New York, med egen design och tillverkning av främst damkläder.

2010 medverkade hon även i tv-serien Skärgårdsdröm. Dokumentären Penthouse north (2014) skildrade Agneta Eckemyrs liv och följde beslutet att på grund av sviktande hälsa lämna sin våning i New York efter 44 år och flytta tillbaka till Sverige. Hon hade då tidigare fått diagnosen Alzheimers sjukdom.

Tillsammans med pianisten Staffan Scheja finns sonen Daniel Scheja, filmskapare.