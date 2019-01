Blåsig inledning på det nya året

HÄSSLEHOLM

Det blev en blåsig avslutning på år 2018 och även inledningen av 2019 bjöd på kraftiga vindar. Polisiärt blev dock nyårshelgen lugn.

– Det sköts smällare och raketer. Vi fick in ett tiotal rapporter lokalt i norra och nordöstra Skåne, men ingen kom till skada, säger Kim Hild, presstalesperson polisen.

– Nio polisanmälningar kom in under nyårsnatten där många handlade om bråk och misshandel. Bråk i nära relationer och på krogen, men inte heller där något som stack ut utöver det vanliga.

Även om det stundtals blåste kraftigt så har det inte rapporterats om några större skador eller olyckor till följd av blåsten.

I Hanaskogstrakten blåste träd omkull och det blev begränsad framkomlighet på väg 19 mellan Bjärlöv och Hanaskog under nyårsdagens morgon då ett träd låg löver halva vägen.

Therese Gadd, jourhavande meteorolog på SMHI säger att det blev de nordvästra delarna av Skåne som drabbades värst av de hårda vindarna.

– Klass 1-varning har dock gällt hela Skåne utom Österlen. Där har vi haft vindbyar på mellan 21 och 24 meter per sekund. Det blir fortsatt blåsigt hela dagen, men med något avtagande vindar framåt eftermiddagen. Natten till onsdag avtar vinden ännu mer och det blir något kyligare.

Klass ett är den mildaste formen av varning som utfärdas och innebär vindbyar mellan 21 och 25 meter per sekund med risk för grenar och enstaka träd som kan knäckas.