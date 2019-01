Brittisk skådespelerska död

Den brittiska skådespelerskan Dame June Whitfield, har avlidit i en ålder av 93 år.

Hon är främst känd för sin medverkan i BBC:s Terry and June och Helt hysteriskt.

Dame June Rosemary Whitfield var född i Streatham, London. Båda föräldrarna höll på med teater och stod hon själv på scen redan från tidig ålder.

Hon började 1946 inom radio och fick sedan sin första tv-roll i The passing show, varefter hon fick en roll i musikalen South Pacific.

Genombrottet kom 1953 i radiokomedin Take it from here. Bland hennes många roller kan nämnas sitcom Beggar my neighbour, filmerna Nurse (1959), Abroad (1972), Girls (1973) och Columbus (1992).

Från 1993 till 2001 gjorde hon rollen som Miss Marple på radio, baserad på Agatha Christies 12 noveller. På film och tv gjorde Dame June Whitfield bland annat On with the show (1958), The big noise (1964), The Jimmy Logan show (1969), Happy ever after (1974 till 1979) och Family money (1997).

Från 2000 dök hon upp i The Royal, Midsomer murders, Agatha Christie’s Marple, New tricks och Last of the summer wine.

1994 fick hon ta emot en Lifetime achievement award av British Comedy Awards och vid 82 års ålder blev hon adlad.