Sångaren och keyboardisten Mike ”Beard Guy” Taylor, från det kanadensiska indiepopbandet Walk off the earth, har avlidit.

Bandet bildades 2006 i Burlington och fick sitt stora genombrott på Youtube med Somebody that I used to know 2012. I denna musikvideo spelade hela bandet på en och samma gitarr.

Bland några av deras låtar kan nämnas Fifth Avenue, som bandet skulle ha framfört nyårsafton vid Niagarafallet för CBC.

Strax innan jul framförde han på Facebook en pianoversion av sin favoritsång i jultid, O, helga natt.

Mike ”Beard Guy” Taylor efterlämnar två barn.