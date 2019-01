På jul­af­ton dog en åt­ta­å­rig poj­ke från Guatemala. Han hölls i för­var av ame­ri­kans­ka myn­dig­heter ef­ter att ha kommit över gränsen som asyl­sö­kan­de. Ett par vec­kor ti­digare dog en flicka från sam­ma land un­der liknande om­stän­dig­heter.

Hän­del­serna fick in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het på grund av grym­heten i att de spärrades in bara av or­saken att de kommit till USA för att söka asyl.

Men att asyl­sö­kan­de barn spärras in är inte unikt för Trumps USA. Som Rädda Barnens Ung­doms­för­bund upp­märk­sammade i de­cem­ber för­kommer det ock­så i Sverige.

En rap­port från Röda Korset visar att un­der 2017 togs minst 57 barn i för­var där­för att Migrationsverket miss­tänkte att de el­ler deras för­äl­drar skulle hålla sig un­dan ef­ter att ha fått av­slag på sin asyl­an­sö­kan.

I all­män­het spärras barnen in till­sam­mans med sina fa­mil­je­med­lemmar, men det fö­re­kommer ock­så att en­samma barn sätts i för­var.

Det är svårt att komma ifrån att detta måste stå i strid med Barn­kon­ven­tionens grund­prin­cip om att all­tid se till barns bästa. En­ligt § 37 ska dess­utom fri­hets­be­rö­van­de all­tid ske en­ligt lag och en­dast som en sis­ta ut­väg och un­der kortast möj­liga tid. Röda Kors­rap­porten visar att al­ter­na­tiv till för­var säl­lan ens över­vägs.

Bara asyl­sö­kan­de kan sättas i häk­te el­ler an­nat för­var utan miss­tan­ke om brott. Bara asyl­sö­kan­de barn spärras in utan att det syftar till att hjälpa dem. Den prax­isen måste upp­höra 2019.

Yng­ve Sunesson