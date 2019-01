Ny etta på Guldlistan

MUSIK För tredje året har nu publiken fått rösta till Svensktoppens Guldlista, där långkörare möter varandra. Och det är en ny etta vi nu ser.

Svensktoppens Guldlista 2018 (förra årets placering inom parentes)

1. (NY) Ted Gärdestad signerat Peter Nordahl – Sol, vind och vatten

2. (1) Mando Diao – Strövtåg i hembygden

3. (4) Magnus Uggla – Jag och min far

4. (6) Avicii – Hey brother

5. (2) Ulf Lundell – Öppna landskap

6. (3) Helene Sjöholm – Gabriellas sång

7. (5) Lars Winnerbäck & Miss Li – Om du lämnade mig nu

8. (NY) Avicii feat. Sandro Cavazza – Without you

9. (7) Björn Skifs – Håll mitt hjärta

10. (NY) Sven-Ingvars – Två mörka ögon