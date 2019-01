Låtskrivaren och sångerskan Margaret ”Pegi” Young, har avlidit i cancer, 66 år gammal.

Hon var gift med Neil Young fram till 2014 och startade sin karriär som bakgrundssångerskan på hans turnéer.

1994 debuterade hon på tv vid Academy Awards, där hon sjöng backup till låten Philadelphia, som Neil Young skrivit.

2007 hav hon ut sitt första soloalbum och därefter har hon släppt Foul deeds (2010) och Bracing for impact (2001). Hon har turnerat med sitt band The Survivors.

Tillsammans med maken startade de en skola för barn med funktionsnedsättningar 1986, the Bridge School.