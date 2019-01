Den amerikanske skådespelaren Bob Einstein, har avlidit i en ålder av 76 år.

Han föddes i Los Angeles, son till komikern Harry Einsten och skådespelerskan och sångerskan Thelma Leeds.

Han började som manusförfattare till flera humorserier på 1960- och 70-talet, som bland annat The Sonny and Cher comedy hour och The Smothers Brothers comedy hour, som han vann en Emmy för.

Han skapade även karaktären stuntmannen Super Dave Osborn, som dök upp i tv-rutan under många år i olika shower och program. Bland hans övriga roller kan nämnas Simma lugn, Larry och Arrested development. Han spelade i Modern romance (1981), Oceans Thirteen (2007) och bland de många tv-serier kan nämnas Roseanne (1997), The Norm show (1999), The man show (2003) och Anger management (2013).