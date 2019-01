Sångaren och låtskrivaren Daryl Dragon, har avlidit i en ålder av 76 år.

Han var känd från popduon Captain & Tennille, där han sjöng tillsammans med hustrun Toni Tennille.

Daryl Frank Dragon var född i Los Angeles. 1962 bildade han band med Charles Wright and the wright sounds och sex år senare gick han ihop med sin bror och startade studiobandet The mission.

Han spelade keyboard med The Beach Boys från 1967 till 1972 och det var då han fick smeknamnet Captain Keyboard.

Det var främst genom duon Captain & Tennille han fick flera hitsånger, som Love will keep us together, Muskrat love och Do that to me one more time.