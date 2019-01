Döms till tre år och tio månader i fängelse

Östra Göinge/Osby Under flera år misshandlade mannen kvinnan vid upprepade tillfällen, hotade henne och utsatte henne för en våldtäkt.

Nu döms han till fängelse i tre år och tio månader samt att betala skadestånd på närmare 300 000 kronor.

En man i 30-årsåldern döms av Kristianstads tingsrätt till fängelse i tre år och tio månader för bland annat grov misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.

Mannen är hemmahörande i Östra Göinge och händelserna ska ha utspelats sig på flera håll i nordöstra Skåne under tidsperioden 2014-2018.

Mannen ska under den tiden ha levt tillsammans med en kvinna samt deras gemensamma barn.

Enligt kvinnan har mannen vid ett stort antal tillfällen ha utsatt henne för olika former av misshandel, hot och kränkningar.

Hon har i förhör uppgett att hon regelbundet blivit slagen både med knuten och öppen hand. Men också att mannen vid ett tillfälle kastat kokande vatten på henne, vid ett annat klippt av hennes hår och vid ett tredje tagit strupgrepp på henne.

Vid ett tillfällen ska mannen även ha våldtagit kvinnan.

Kvinnan uppger att de olika tilltagen orsakat henne mängder av skador, men att han tvingat henne att dölja dem för omgivningen. I förhör har hon även uppgett att hon inte vågat slå larm om händelserna av rädsla för hur den nu dömde mannen skulle reagera.

I slutet av augusti ifjol slog kvinnan slutligen larm, varpå mannen häktades. Sedan dess har han suttit häktad.

Mannen har i rätten förnekat i stort sett allt kvinnan uppgett och menar att hon ljuger. Han har medgett att de ibland tjafsade med varandra, men att han aldrig varit våldsam mot henne.

Tingsrätten skriver i domen att kvinnans berättelse anses vara trovärdig, sammanhängande och detaljrik.

Visst stöd inhämtas även från rättsläkarens bedömning av kvinnans skador samt vittnesuppgifter.

Rätten skriver i domen att mannens handlingar haft en ”nedbrytande effekt” på kvinnan och att delar av brottsligheten varit ”särskilt hänsynslös”.

Att deras gemensamma barn i vissa fall bevittnat gärningarna samt att kvinnan utsatts i sitt eget hem beskrivs som försvårande omständigheter.

Mannen fälls därför för grov misshandel, misshandel, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och skadegörelse.

Tingsrätten dömer honom till fängelse i tre år och tio månader samt att betala skadestånd på närmare 300 000 kronor.

Han ska stanna kvar i häktet tills att domen vinner laga kraft.