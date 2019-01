HTS-sprängare medger förlängning

HÄSSLEHOLM Den 21-åring som sitter häktad för sprängdådet på HTS kommer fortsätta sitta häktad också efter fredagen, utan nya häktningsförhandlingar.

– Ja han kommer att medge förlängningen, säger mannens advokat Torgny Dahlberg.

21-åringen häktades på sannolika skäl för allmänfarlig ödeläggelse efter att ha detonerat två sprängladdningar i källaren på Hässleholms tekniska skola för tre veckor sedan. Mannen greps av första polispatrull på plats, innan insatsstyrkan och nationella bombskyddet finkammade lokalerna i jakt på eventuella medgärningsmän och ytterligare sprängladdningar.

Inledningsvis jobbade polisen med hypotesen att det rörde sig om ett terrorbrott, men redan under torsdagseftermiddagen omrubricerades händelsen.

Då 21-åringen häktades dagarna före jul. Efter häktningsförhandlingarna konstaterade advokat Dahlberg att mannen hade utfört dådet för att han ville bli gripen av polisen, men att han inte kunde gå in på varför mannen hade velat bli gripen eftersom det rörde hans personliga förhållanden.

När tidningen pratar med Dahlberg under torsdagseftermiddagen är det ont om nya besked.

– Nej jag har inga nya uppgifter som jag kan gå ut med i dag, säger han.

Någon omhäktningsförhandling under fredagen kommer det emellertid inte att bli.

– Han kommer att medge förlängd åtalstid, så tingsrätten får besluta på de handlingar som finns.