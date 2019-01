Molnigt i helgen men solchanser finns

Skåne Stormen Alfrida har lämnat Skåne och under helgen ser det ut att bli betydligt lugnare. Det blir lite blandat väder med både moln och sol, men mest uppehållsväder.

Under fredagen kommer det in en hel del moln, men det finns även vissa solchanser under dagen.

– Temperaturen kommer att hålla sig omkring en till fyra plusgrader, och det blir nordvästlig vind. Mest blåsigt blir det vid kusterna där vinden blir frisk, säger jourhavande meteorolog Marie Staerk.

Lördagen kan framåt dagen bli en fin vinterdag – dock ingen snö – med mycket sol och endast svaga vindar och kvicksilvret väntas landa på mellan två till fyra plusgrader.

– Det blir lite liknande väderläge som på lördagen. Det kan dock bli någon regnskur tidigt på förmiddagen, men sedan väntas det bli uppehåll, säger Marie Staerk.

Söndagen bjuder däremot på lite kallare väder och det blir betydligt molnigare och med endast någon enstaka plusgrad.

– Solchanserna minskar betydligt under söndagen och temperaturen kommer att hålla sig kring nollstrecket, säger Marie Staerk.

I nästa vecka kan ett regnområde komma in under måndagen, men det är ännu lite osäkert.