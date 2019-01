Omhäktad för vapenbrott

HÄSSLEHOLM

En man i 20-årsåldern greps för tre veckor sedan på Skolgatan i Hässleholm efter att han uppträtt nervöst vid en kontroll och polisen hittat vapen i hans bostad vid en husrannsakan. Misstankarna mot honom gäller grovt vapenbrott, samt narkotikabrott av normalgraden (bruk, innehav och överlåtelse).

Under onsdagen hade det gått två veckor sedan han häktades, varför det var dags att lämna in stämningsansökan eller få åtalstiden förlängd. Med såväl vapen som narkotika att analysera är utredningen dock långt ifrån färdig, så i de omhäktningsförhandlingar som hölls i Hässleholms tingsrätt beslutades att åklagaren får ytterligare ett par veckor på sig till samma sak ska ske igen.

Som jämförelse kan sägas att det fall under hösten där två bröder stod åtalade för narkotikabrott och grovt vapenbrott tog fyra månader från gripande till dess att huvudförhandlingar kunde hållas.