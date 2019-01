Osby

En boende på Marklundavägen i Osby blev någon gång mellan den 22 till den 31 december utsatt för ett inbrott. En eller flera okända gärningspersoner ska under tidsperioden ha tagit sig in i ett garage och därefter in i en bil. Från bilen har diverse verktyg stulits, bland annat saknas skruvdragare, skiftnycklar, tänger och sladdvindor. Enligt polisanmälan värderas det stulna godset till cirka 7 000 kronor.