Stolskastare riskerar fängelse

FOTBOLL

Under derbyt mellan Hammarby och Djurgården kastade en man in en bit av en stol mot planen. Stolsbiten träffade en fotograf i huvudet och slog upp ett 4,5 centimeter stort jack i huvudet.

Nu har utredningen kommit så långt att den misstänkte mannen kan åtalas för grov misshandel. I förundersökningsprotokollet framgår att den omaskerade mannen finns på bilder där han sliter av en bit av stolen och sedan kastar in det mot planen, rapporterar Fotbollskanalen.

Den misstänkte mannen ska vara välkänd av supporterpolisen i Stockholm. De menar att han tillhör Djurgårdens huliganfirma Djurgårdens Fina Grabbar, DFG.

Om mannen döms riskerar han mellan sex månaders och sex års fängelse. Han förnekar dock brott och har inte velat kommentera händelsen alla. Inte ens om han varit på plats den aktuella dagen, rapporterar Fotbollskanalen.