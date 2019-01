Varmt och kärleksfullt på slottet

Skådespelaren Kajsa Ernst tar in på slottet. Den 5 januari är det hennes dag.

– Jag har inte skrattat så mycket på oerhört länge, säger hon om veckan på slottet.

Kajsa Ernst är född i Göteborg men uppvuxen i Helsingborg, där hon även arbetat på stadsteatern i över tio år. 2004 kom hennes genombrott i rollen som Eivor i Masjävlar, en roll hon fick en Guldbagge för i kategorin bästa kvinnliga biroll. I somras intog hon Teleborgs slott tillsammans med Sven Melander, Alexander Karim, Camilla Läckberg och Lena Söderblom.

– Jag har inte skrattat så mycket på oerhört länge. Och det är verkligen inget som man bara säger för att det ska låta bra, utan det var väldigt roligt, säger hon.

Sven Melander hade sin dag förra lördagen och nu på lördag är det Kajsa Ernsts tur.

– Jag var förberedd på så sätt att jag visste vad jag skulle prata om och vilka aktiviteter jag skulle göra, men man vet ju aldrig hur det kommer att tas emot. Så det var väldigt spännande och kändes lite som att man var ett barn på julafton. Lite nervöst och lite anspänning, men på ett positivt sätt.

Vad gänget kommer att ägna sig åt för aktiviteter under hennes dag vill hon dock inte avslöja.

– Nej, det vill jag inte berätta, jag vill inte spoila något. Men det var väldigt roligt och jag var glad över hur det togs emot och alla deltog och det gjorde vi på allas dagar. Alla gick all in utefter bästa förmåga. Det är ett hyllningsprogram, så man styr mycket själv. Men det är också beroende på hur det tas emot och hur situationen är i gruppen. Här var det väldigt varmt och kärleksfullt.

Kajsa Ernst kände inte någon av de andra deltagarna sedan tidigare.

– Det är väldigt bra tycker jag. För då är man nyfiken och nu hade vi tur att vi var ett så bra gäng, sådant vet man inte innan. Jag hade inga förväntningar så jag blev inte besviken. Det överraskande var den generositet och ödmjukhet som fanns i gänget.

Varför tror du att ni funkade ni så bra ihop?

– Jag vet inte. Jag kan gissa att ingen av oss ser oss som stjärnor utan vi insåg att vi behöver varandra för att vi ska göra de här fem programmen tillsammans. Att vi gillade grupparbetet.

Vad tänkte du när du fick frågan om att vara med?

– Min första reaktion var ”är inte jag för ung?” men så är det ju inte längre för nu har de ett nytt koncept med olika åldrar bland deltagarna. Jag har alltid sagt nej till sådana erbjudanden tidigare, som till Let’s dance och sådant. Men nu kände jag att det var dags. Och det är ett bra program. Du blir inte utröstad och du får inte åka hem om du har en dålig middag eller är tråkig. Det passade mig bättre. Nu har jag blivit så gammal att jag inte har något att skämmas för längre. Det var roligt och fantastiskt att vara med om. Det är en ära att bli tillfrågad också.

Inspelningarna ägde rum under den värsta hettan i somras – något som till viss del påverkade deltagarna.

– Värmen var en ständigt närvarande medlem. Det var ju så ohyggligt varmt. Vi satt inomhus under middagarna och det rann om oss. Camilla kom på idén att ha brickor under bordet för var och en med isbitar och blöta handdukar på. Vi satt barfota med fötterna på brickorna och det var till stor hjälp. Vi var alla väldigt tacksamma för Camillas idé. Vi svalnade av lite och kunde vara mer närvarande. Det var toppen.

Hon berättar att hon under de fem intensiva dagarna kom de andra deltagarna nära, och att de numera är vänner.

– Det var verkligen ett plus, det var inget jag hade väntat mig. Nu när man kommit upp i den här åldern är det så att man träffar mycket människor men inte många nya vänner. Det är ett kärt minne att sitta och tjata om på hemmet sen när man blir gammal, säger hon med ett skratt.