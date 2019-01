Från ny­året gäller nya regler för AP-fondernas pla­cer­ings­verk­sam­het. Kravet på så god av­kast­ning som möj­ligt för att ge bästa möj­lig pen­si­on till fram­ti­da pen­sio­närer från­gås inte, men sam­ti­digt ska pla­cer­ingen av pengarna göras an­svars­fullt och ”sär­skild vikt fästas vid hur en håll­bar ut­veck­ling kan främjas utan att det görs av­kall på det över­gri­pan­de målet”.

Det är hög tid att det i pla­cer­ings­reglerna för det oer­hört stora ka­pi­tal som för­valtas av AP-fonderna på skat­te­be­ta­la­rnas/med­bor­ga­rnas upp­drag förs in regler om att ta hän­syn till håll­bar­heten. Även om det kort­sik­tigt går att få högre av­kast­ning ge­nom att strunta i håll­bar­hets­as­pekten är det otve­ty­digt vik­tigt för fram­ti­da ge­ne­ra­tioner att de mest mil­jö­för­stö­ran­de fö­re­tagen inte gynnas av pen­sions­me­dlen. Mil­jö­för­stör­ing leder till eko­no­miska smällar för hela sam­häl­let förr el­ler senare vilket drabbar alla, även pen­sio­närerna.

Det finns kri­tik mot att reglerna inte är till­räck­ligt tyd­liga. Men om det visar sig ef­ter nå­got års prak­tisk tillämp­ning går det att rätta till. Det vik­tiga är att håll­bar­hets­kravet nu förts in i re­gel­verket.

Ofta visar det sig att håll­bara in­ves­te­ringar ock­så är de mest lön­samma. Kol- och ol­je­in­du­strin över­g­es till ex­em­pel av mån­ga pla­ce­ra­re just där­för att de är lång­sik­tigt osäkra och ger relativt låg av­kast­ning.

Så ur alla as­pekter ligger det nya håll­bar­hets­kravet för AP-fonderna rätt i tiden.