Olösta fall bakom ny skånsk deckarserie

Lundafödda journalisten Tina Frennstedt har arbetat som kriminalreporter i många år. Nu debuterar hon som deckarförfattare med första delen i en planerad serie, Cold Case, som är inspirerad av ouppklarade fall som hon har bevakat. Huvudpersonen, Tess Hjalmarsson, är chef för Skånes Cold Case-grupp.

– Jag ville skriva om fall som berört mig mycket och jag ville göra det till något eget, förklarar Tina Frennstedt.

Tina Frennstedt:

Född: 1969 i Lund

Bakgrund: Journalist, utbildad på Skurups folkhögskola, som arbetat bland annat på Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet och har lång erfarenhet som kriminalreporter. Arbetar just nu med webbtv-programmet Brottscentralen för Expressen. Debuterade som författare med reportageboken Diplomatdottern, lång väg till frihet 2006. Där berättar hon om den svenska diplomatdottern Karolina Johnsson som 1994 dömdes till döden då hon burit med sig en resväska med sju kilo heroin genom tullen i Bangkok men som efter diplomatiska påtryckningar och förhandlingar flyttades till kvinnofängelset Hinseberg i Sverige och sedan blev fri sommaren 2006. Aktuell: Med deckaren Cold Case: Försvunnen som kommer ut på Forums förlag 16 januari.

Tina Frennstedt om …

… hur det är att skriva fiktion jämfört med journalistiska texter: ”Det är väldigt skönt just det här att få gå in i en fiktiv värld och använda kreativiteten så här. Sedan är det å andra sidan ett annat tempo som är rätt mödosamt och jobbigt. Och så ska man hålla ihop allt på ett annat sätt. Dramaturgin är lite samma som för ett reportage men det är så oändligt mycket mer text så det har vait en utmaning, och lite stressigt. Jag fick kontrakt redan för ett och ett halvt år sedan och har jobbat som journalist samtidigt som jag skrivit boken.

… hon ska fortsätta att vara journalist och författare parallellt: ”Jag har jobbat för ett produktionsbolag som gör Brottscentralen för Expressen men jag hoppar av det nu och har bestämt mig för att ägna mig åt författandet på heltid, i alla fall på prov under ett halvår. Jag ska ju skriva fler delar i serie och behöver tid. Det är lite läskigt men samtidigt väldigt skönt.”

Tina Frennstedts debutdeckare har titeln Cold Case: Försvunnen och börjar rejält otäckt med en brutal våldtäkt och ett mord på en medel-ålders kvinna i Höllviken. Gärningsmannens agerande har likheter med en dansk serievåldtäktsman som går under namnet Valbymannen och han slår snabbt till igen.

Redan från början är Tess Hjalmarsson, kriminalinspektör och chef för Skånes Cold Case-grupp, och hennes närmaste kollega Marie Erling del av utredningen och när det dyker upp dna-spår med koppling till ett av deras kalla fall blir det extra intressant.

Kanske kan Tess och Marie äntligen ta reda på vad som hände 19-åriga Annika Johansson som är spårlöst försvunnen sedan hon lämnade en nattklubb i Simrishamn för 16 år sedan.

– För 12 år sedan gav jag ut en reportagebok, Diplomatdottern, och när jag skrev den upptäckte jag att det här att gå in i en värld och skapa scener tilltalade mig, säger Tina Frennstedt om bakgrunden till deckardebuten. Det var då det väcktes i mig men sedan har det tagit lång tid eftersom jag jobbat med mycket annat under tiden.

Tina Frennstedt har varit kriminalreporter i många år, bland annat för Aftonbladet och Expressen och hon har också arbetat som nyhetschef på Svenska Dagbladet. De senaste åren har hon gjort webb-tvprogrammet Brottscentralen för först Aftonbladet och sedan Expressen.

Många av de fall hon bevakat som kriminalreporter har berört henne starkt och därför kändes det naturligt – och viktigt – att skriva om dem och också om hur ett ouppklarat brott påverkar berörda, så väl anhöriga som misstänkta.

– Försvunnen är framförallt baserat på fallet med 22-åriga Helena Andersson som försvann spårlöst i Mariestad för 25 år sedan och fortfarande inte har hittats, berättar Tina Frennstedt på telefon från Stockholm. Jag skrev väldigt mycket om det och även om Pernilla Hellgren-fallet i Falun (som Englas mördare Anders Eklund erkände åtta år senare, reds. anm.) I Falun var jag på plats direkt när de hittade Pernillas kropp och jag var kvar en hel vecka och bevakade utredningen. Man kommer så oerhört nära då.

Tina Frennsted berättar att hon från början valde mellan att göra en dokumentär bok om bägge fallen, eller något fiktivt.

– Men ska man skriva en faktabok om gamla brott bör man helst klara upp dem eller åtminstone hitta något nytt, säger hon.

Samtidigt är det också en svår balansgång att göra fiktion av så tragiska, verkliga händelser.

– Men gör man det med värdighet så tror jag att det kan fungera. Jag har träffat så många anhöriga genom åren och tror att jag klara den balansgången. Sedan har jag naturligtvis varit i kontakt med Helenas systrar och berättat vad jag gör. De är egentligen bara glada eftersom deras mål hela tiden har varit att hålla henne levande.

Helena Andersson försvann i Mariestad men Tina Frennstedt bestämde sig för att placera sin deckare i Skåne – framförallt i Malmö och på Österlen. Visserligen är hon bosatt i Stockholm sedan många år men hon är född och uppvuxen i Lund och har haft sommarstuga på Österlen i hela sitt liv.

– Skåne är den del av Sverige som jag känner mig mest hemma i och där jag trivs bäst, säger hon. Sedan handlade det också om hänsyn till Helenas anhöriga. Eftersom det inte är en dokumentärroman kändes det mest schyst att ändra allt runt om – familjebilden och orten bland annat.

Att seriens huvudperson Tess Hjalmarsson både bor och arbetar i Malmö kändes också naturligt.

– Malmö är inte en supersliten stad i deckarsammanhang och det är en stad jag är väldigt förtjust i, säger Tina Frennstedt. Visserligen jobbade Mankells Kurt Wallander på polishuset i Ystad men för min och Tess del kändes Ystad lite för litet.

Den nutida utredningen i Försvunnen, serievåldtäktsmannen som först är aktiv i Köpenhamn och sedan slår till på flera ställen i Skåne, är också baserad på ett verkligt fall.

– Det är svårt att bara skriva om äldre fall, det måste hända något i nutid också, förklarar Tina Frennstedt. När jag började fundera på det här härjade Amagermannen i Köpenhamn så han är Valbymannen helt enkelt. Det gjorde också att jag kunde knyta handlingen till hela Öresundsområde.

En extra bonus blev också att danskarna verkar gilla serien – de två första böckerna i Cold Case är redan köpta av ett dansk förlag.

– Det sägs att danskarna är ganska kräsna så det känns väldigt roligt och har säkert med den danska kopplingen i första boken att göra.

I Försvunnen får man lära känna Tess Hjalmarsson ordentligt även vad gäller privatlivet – hennes dröm om familj och barn, hennes såriga relation med den före detta flickvännen Angela och den komplicerade relationen med den nuvarande Eleni. Mycket fokus läggs också på samspelet mellan henne och arbetskamraten Marie, som på många sätt är Tess raka motsats.

– Jag ville ha en kvinnlig polis och konstigt nog finns ingen kvinnlig Cold Case-utredare i hela Sverige. Sedan ville jag att hon skulle ha en kvinnlig sidekick och det kommer jag att utveckla mer framöver. Jag har också med en dansk rättspsykiatriker, Carsten Morris, som kan förklara gärningsmannen, även om det inte är säkert att han har rätt. Han kommer att vara med även i fortsättningen och få en större roll.

Även människorna runt den försvunna Annika Johanson får mycket plats – pojkvännen Rickard som fortfarande lider av misstankarna som riktades mot honom och mamman Anita som tvingas leva med ovissheten om vad som hänt dottern.

– Jag ville skildra hur många som berörs av ett ouppklarat fall, inte bara de anhöriga utan även de misstänkta, berättar Tina Frennstedt. Just i Helena-fallet var det till exempel många kompisar som var ute kvällen när hon försvann och då har du en klunga på kanske hundra som kan vara misstänkta och förhörs. Det sprids och det går en massa rykten. Du blir liksom aldrig fri. Och Simrishamn är precis som Mariestad en liten stad där alla känner alla och alla är berörda. En händelse som detta lägger liksom en filt över hela staden. Sedan ville jag också gärna berätta om Cold Case-poliserna, vilket fantastiskt driv de har. Det försöker jag fånga i Tess – hur hon verkligen, verkligen vill ge Annikas mamma en förklaring. Cold case: Försvunnen är som sagt den första delen i en planerad serie och Tina Frennstedt har redan handlingen klar till åtminstone två böcker till.

– Jag hoppas på en serie med åtminstone tre till fem delar. Det alltid svårt att veta hur länge något kan leva men det vore kul om det kunde bli en ordentlig serie. Klart är i alla fall att de äldre fallet i varje del kommer att vara baserade på verkliga fall – och jag vet redan vilka det blir i de två kommande böckerna.

Kan du berätta något om bok nummer två?

– Det vill jag behålla för mig själv ett tag till men jag kan i alla fall säga att det handlar om ett väldigt uppmärksammat fall och att allt utspelas i Skåne.

16 januari ligger Cold Case: Försvunnen på bokhandelsdiskarna.

– Det känns jätteroligt, speciellt med tanke på att jag suttit med den i några år och inte riktigt vetat var den ska landa, säger Tina Frennstedt. Sedan är det roligt att göra något nytt i livet och det ska bli väldigt spännande att möta läsarna.

Och Tina Frennstedt lovar att det blir många författarbesök i Skåne den närmaste tiden.

– Vi satsar på Skåne först och främst, igenkänning är roligt för läsarna.