Järnvägen rullar vidare

Hässleholm Något färre besökare under det gångna året, men de aktiva inom Hässleholms Modelljärnvägsförening kämpar tappert vidare.

De framtida planerna är en fördubbling av järnvägen, bland annat med den norra delen av kommunen mot Hästveda.

Visningar 2019:

26/1 – kl. 10-15.

20/2 – 15-20.

24/3 – 10-15.

17/4 – 15-20.

12/5, 30/5 – 10-15.

16/6 – 10-15.

7/7, 27/7 – 10-15

10/8, 11/8 – 10-16, Legoutställningen.

25/8 – 10-15.

7/9 – 10-15.

6/10 – 10-15.

26-27/10 – 10-16 Tåg-marknaden.

30/10 – 15-20.

16/11 – 10-15.

15/12 – 10-15.

27/12 – 10-16.

Adress: Tygvägen 2 på Garnisonen.

Mer info på: www.hmjf.se

– Förra året kom strax under 7 000 besökare, vilket är lite dåligt jämfört med tidigare år då siffran varit upp emot 9 000 besökare.

Det berättar ordföranden i föreningen Christer Caesar när tidningen träffar honom under årets första visning i lokalerna på Garnisonen.

Förklaringen till de något färre besökarna tror han beror på att man inte lyckats till hundra procent att marknadsföra modelljärnvägen som tidigare, genom sin hemsida, facebook och kontakter. Något som kräver mycket tid och en person som engagerar sig. Den tidigare ansvarige gick bort under 2018.

– Det är ansträngande för alla aktiva att ha öppet båda dagarna under en helg så därför inriktar vi oss på lördagar under detta året, förklarar Christer Caesar.

Att sätta i gång modelljärnvägen för en dags visning tar tid. Minst två timmar före öppnandet måste all räls tvättas av och smörgåsar ska göras till kaféet.

Efter stängning är det också mycket som ska tas om hand.

– Vi är mellan 20 och 30 aktiva som sköter anläggningen, av föreningens omkring 150 medlemmar, inflikar han när han tar tidningen med runt i lokalerna för att bland annat visa det nya stationshuset Vinslöv.

Orten är en del av etapp 2, Vinslöv och Ignaberga, som är på cirka 200 kvadratmeter. Här är det vinterlandskap som gäller och vägar för fordon håller på att läggas ut kring de uppbyggda husen i Vinslöv.

– Här ska vi ha elektriska modellbilar som styrs från en satellit, berättar han vidare, och tror att denna del av anläggningen ska vara klar inom ett år.

Men någon exakt tidsplanering har man inte. Allt beror på hur flitiga järnvägsrallarna och husbyggarna är. Första etappen tog 18 månader att bygga och då jobbades det sex dagar i veckan.

– Efter det var vi ganska utmattade, inflikar Christer och säger att bygget kräver vissa nyckelpersoner som exempelvis är duktiga på att bygga upp själva plattan där landskap och järnväg ska placeras.

Så när den norra etappen ska bli klar är skrivet i stjärnorna. Det kan ta ett eller flera år. Men byggas ska det. Att bara färdigställa husen till ett stationssamhälle tar omkring ett år.

Under 2019 återstår 20 visningsdagar, och under året är inplanerat både den traditionella och välbesökta marknaden för modelljärnvägsentusiaster och den stora Legoutställningen.