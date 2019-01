De fick de gyllene globerna

Green Book var nattens vinnare med sammanlagt tre priser på Golden Globe-galan.



Två Golden Globes till Bohemian Rhapsody och tre till Green Book gjorde dem till nattens vinnare på filmsidan när Golden Globegalan gick av stapeln i Hollywood. The Kominsky Method

och The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story lyckades ta två vardera på tv-sidan. Dessutom lyckades The Americans, som är inne på sin sjätte säsong, till slut kapa åt sig en Golden Globe för bästa tv-serie i dramakategorin.

Här är alla vinnarna på Golden Globe-galan:

Film

Bästa film – drama: Bohemian Rhapsody

Bästa film – musikal eller komedi: Green Book

Bästa regi – film: Alfonso Cuaron för Roma

Bästa skådespelerska – film: Glenn Close för The Wife

Bästa skådespelere – film: Rami Malek för Bohemian Rhapsody

Bästa skådespelerska – musikal eller komedi: Olivia Coleman för The Favourite

Bästa skådespelere – musikal eller komedi: Christian Bale för Vice

Bästa skådespelerska – biroll i film: Regina King för If Beale Street Could Talk

Bästa skådespelere – biroll i film: Mahershala Ali för Green Book

Bästa icke engelskspråkiga film: Roma

Bästa animerade film: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Bästa manus: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga för Green Book

Bästa filmmusik: Justin Hurwitz för First Man

Bäsya sång: ”Shallow” från A Star is Born

TV

Bästa tv-serie – drama: The Americans

Bästa tv-serie – komedi eller musical: The Kominsky Method

Bästa miniserie eller tv-film: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Bästa skådespelerska – tv-serie, drama: Sandra Oh för Killing Eve

Bästa skådespelare – tv-serie, drama: Richard Madden för Bodyguard

Bästa skådespelare – tv-serie, komedi eller musical: Michael Douglas för The Kominsky Method

Bästa skådespelerska – tv-serie, komedi eller musical: Rachel Brosnahan för The Marveous Mrs. Maisel

Bästa skådespelare – i miniserie eller tv-film: Darren Criss för The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Bästa skådespelerska – i miniserie eller tv-film: Patricia Arquette för Escape at Dannemora

Bästa skådespelerska – biroll i miniserie eller tv-film: Patricia Clarkson för Sharp Objects

Bästa skådespelare – biroll i miniserie eller tv-film: Ben Whishaw för A Very English Scandal