Ett andrum för de anhöriga

Hässleholm Det är inte alltid enkelt att vara anhörig till en svårt sjuk person. I många lägen behöver man stöd och någon att prata med, gärna någon med egna erfarenheter.

Nu börjar nya anhörigkaféer samt vårens anhörigcirkel.

Många anhöriga tar ett stort ansvar för sjuka personer. I det läget är det viktigt att få lite egentid och ett litet andrum i vardagen.

Inte minst behöver man dela tankar, oro, funderingar med andra. Även glädjeämnen är något som man vill berätta för andra.

Torsdagen den 28 februari mellan klockan 18-20 börjar årets anhörigcirkel i Röda korsets second handbutik i Hässleholm.

Gruppen träffas sju gånger under våren och vid den första träffen bestämmer deltagarna tillsammans när det är lämpligast att träffas. En anmälan till anhörigcirkeln ska lämnas senast den 18 februari till Röda korsets cirkelledare Birgitta Lantz.

Men redan den 11 januari kan man komma till anhörigkaféet på Senioren i Hässleholm.

Där finns en möjlighet att sitta och fika, umgås och prata under trivsamma former. Här kommer personal från Hässleholms kommuns anhörigstöd att delta.

Träffarna arrangeras den första fredagen i varje månad mellan klockan 10-12 till och med juni månad.

För dem som är anhöriga till personer med demenssjukdomar arrangeras också demens- och anhörigkafé under en rad fredagar under året.

Första träffen blir den 18 januari för att följas av den 22 februari.

Dessa träffar äger rum på Senioren där medlemmar från Demensföreningen i Hässleholm samt kommunens demenssjuksköterska kommer att finnas på plats.