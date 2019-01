Snaran dras åt för Theresa May

Det ser mörkt ut för Theresa Mays Brexitavtal. Julsemestern är över för brittiska politiker och med bara knappt 12 veckor kvar till det officiella Brexitdatumet har ingenting förändrats för Mays chanser att få igenom avtalet. En teori som har hörts är att så kallade ”hard brexiteers” räknar med att May hellre kommer att tillåta en ”hård Brexit” än att riskera ytterligare en folkomröstning som kan ge ett annat resultat. May menar att hon håller på att justera avtalet så att det kan bli mer tilltalande, men från Bryssels sida svarar man att inga sådana förhandlingar äger rum i nuläget.

Många konservativa väljare ser hård Brexit som en garant för att man verkligen kommer att slippa beroendet av EU och menar att de potentiellt svåra konsekvenserna är värda priset. Det känns svårt att tänka sig att de inte underskattar hur dramatisk en övergång från medlemskap till stående utanför unionen utan övergångsavtal kommer att bli.

Irland har i förebyggande syfte sökt ett stort ekonomiskt stöd från EU, eftersom handelshinder mellan Irland och Storbritannien skulle drabba landets ekonomi hårt.

Båda sidor i konflikten verkar räkna med att den motsatta sidan ska ge efter i sista sekund: en för resten av världen obekväm rysk roulette. Det riskerar att bli en skakig vår i Europa både ekonomiskt och politiskt under våren.