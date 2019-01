Tjuv tog tv och fjärrkontroll

Emmislöv

Vid 11.30-tiden på söndagen åkte en villaägare i Emmislöv iväg för att göra ett ärende. När personen kom tillbaka strax innan klockan 15 upptäcktes att en eller flera tjuvar gjort inbrott i villan under tiden. En polispatrull larmades till platsen och poliserna kunde konstatera att ett fönster stod öppet. Eftersom inga andra skador upptäcktes tror polisen att tjuven troligtvis har tagit sig in i huset via fönstret. Från huset uppges en tv-apparat med tillhörande fjärrkontroll ha stulits. Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning.