4 800 anställda blev ”uppsagda” vid IT-haveri

Malmö 4 800 anställda inom Malmö stad markerades som uppsagda vid ett IT-haveri, rapporterar Sydsvenskan.

Felet innebar att ingen av dem kom in i sina datorer eftersom bara anställda kan logga in i Malmö stads system

Till Sydsvenskan bekräftar Marcus Christensson, som ansvarar för support och service av Malmö stads IT-system, att det gått snett i samband med en uppdatering under tisdagskvällen.

4 800 anställda markerades som uppsagda och ett större antal konton har försvunnit.

Just nu pågår ett arbete med att återställa systemet så att de anställda åter kan komma in i sina datorer.

Många av de drabbade ska redan kunna logga in.