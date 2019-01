Herb Kelleher, Texas, grundaren till flygbolaget Southwest Airline, har avlidit i en ålder av 87 år.

Han växte upp i Camden, New Jersey och började tidigt jobba i Campbell’s Soup-fabrik.

Han miste både sin far och en bror i tidig ålder. Efter Wesleyan University i Connecticut läste han juridik vid New York University.

Tillsammans med Rollin King sketchade dom ner sina planer på att starta flygbolag på en servett och 1967 startade de Air Southwest Company som senare fick namnet Southwest Airlines Company.