Tv-veteran är död

Jock Millgårdh, utvecklingschef på Elk Entertainment, har avlidit i en ålder av 53 år.

Tillsammans med Mattias Olsson och Estelle Bodén skadade många folkkära tv-program som spreds över världen.

Några av dessa program var Körslaget, Farmen, Ensam mamma söker, Baren och Minuten.

2010 åkte han tillsammans med kollegan Mattias Olsson till Los Angeles för att bryta sig in på den amerikanske marknaden med produktionsbolaget Friday TV. De lyckades sälja in Minute to win it, som på SVT fick namnet Minuten.

2012 hoppade trion av Friday TV och bildade istället Elk Entertainment, där Jock Millgårdh hade rollen som utvecklingschef.