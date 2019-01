Antikrundan startar med jubileumsfirande

Den tionde januari är det nypremiär för det omåttligt populära tv-programmet Antikrundan. I år är det trettioårsjubileum och vi får en pratstund med en expert som varit med i hela elva säsonger – Helsingborgsbördiga Joakim Bengtsson som älskar prylar, men gamla ska de vara.

Antikrundan:

Antikrundan fyller i år trettio år.

Den 10 januari är det premiär på SVT 1 20.00 och då inleds säsongen med ett jubileumsprogram.

Man besöker sex olika platser i Sverige, bland annat Malmö, vilket totalt blir tolv program.

Inspelningen sker under två veckor i augusti/ september.

50 – 75000 objekt värderas varje säsong.

Värderarna arbetar, till vardags, antingen med auktioner eller har egen butik/galleri.

Joakim har alltid varit intresserad av antikviteter. Redan när han var fyra år ropade han in sin första sak på auktion.

– Jag var med min pappa och bjöd åt honom. Det blev helt tyst när jag bjöd. Alla ville ju låta den lilla pojken få vinna, skrattar Joakim.

Intresset var väckt, eller snarare passionen. Trots det utbildade sig Joakim till restaurang – och hushållslärare.

– Man skulle ju ha en utbildning. Först ville jag bli skådespelare men då fick man ju jobba natt och det ville jag inte eftersom jag är så kvällstrött.

Men livet ville inte att han skulle bli lärare. Istället fick han jobb på Stockholms auktionsverk, och så småningom öppnade han eget och drev Helsingborgs auktionsverk – och på den vägen är det.

Sin längtan att stå på en scen fick han ju ändå uppfylld när han kom med i Antikrundan.

– Jag har alltid gillat att synas, skrattar han. Men de som känner mig säger att jag är helt och hållet mig själv i programmet.

Han förklarar att antikvärlden i Sverige är ganska liten, att alla känner varandra och att han redan umgicks med flera av Antikrundans experter. Det var därför inte så konstigt att han blev tillfrågad om han ville ta hand om porslin och keramik.

– Jag gillar ju prylar överhuvudtaget och har alltid samlat saker, och jag är väldigt intresserad av just keramik.

Samlandet har gett resultat. Bara hans juldekorationer fyller trettionio flyttlådor, sedan har vi påskpyntet och allt annat som han förskönat sitt fyrahundra kvadratmeter stora hus med.

– Fast i julas hade jag bara hundra tomtar framme, försäkrar han.

Men tillbaka till Antikrundan, och dess otroliga popularitet.

Varför tror han då att programmet är så betittat?

– Det vänder sig till alla åldrar och innehåller ett stort moment av spänning. Lite som att se på när någon vinner på Lotto. Där finns också historierna bakom sakerna, vad de varit med om, människorna som ägt dem. Men också den historia som experterna kan berätta.

För Joakim är det inte priset som är det viktiga. Han kommer inte ens ihåg den dyraste pryl han värderat. Däremot minns han glasklart de knasigaste.

– En av mina roligaste var kondomer från 20-talet. Där fanns också en hel historia bakom och det blev väldigt kul och intressant. Värdet satte jag till 1000 kronor. En annan gång kom en dam med en trasig terrin som inte var värd någonting, men hon bjöd på sig själv och hade så bra frågor att det blev ett riktigt bra inslag.

Mängder av spännande antikanekdoter bubblar ur Joakim. Det märks att han älskar rollen som antikexpert. Trivs som fisken i vattnet gör han också under de två veckor inspelningen pågår.

– Det är de bästa veckorna på året! Vi åker runt till sex orter och får verkligen se Sverige. Det blir förresten två program från Malmö. Vi har jättetrevligt tillsammans, spelar kort, är ute och äter, går på muséer och blir hembjudna till folk. Det ger behövlig energi efter en dags värderingar.

Ja, för jobba hårt det får experterna. De gör var och en omkring tusen värderingar per dag, varav ungefär fem spelas in.

– Vi värderar mellan femtio- och sjuttiofemtusen objekt per säsong.

Vad den här säsongen har att bjuda på är Joakim lite förtegen om. Men att det blir ett program av tillbakablickar är säkert. Så avslöjar han plötsligt något.

– Det blir mycket erotika, skrattar han. Jag har inte svårt för sådant som är lite under bältet. Jag vågar nog det som ingen annan vill ta i.

Ja, det var väl en cliffhanger som heter duga.