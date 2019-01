Hög tid att pila vidare

Nu kan vi pila vidare, heter det på förstasidan den 10 januari.

Det handlar om nya Kustpilen som invigts mellan Helsingborg och Kristianstad. Det hela skedde i närvaro av både Stig Larsson, generaldirektör för SJ, landshövding Anita Bråkenhielm samt av Mikael Neumann som underhållare på tåget.

Och i gammal god ”tågordning” kom tåget naturligtvis för sent redan på premiärturen. Sammanlagt 420 passagerare fanns ombord på de tre sammankopplade tågsätten.

Inne på stationen i Hässleholm blev det också ”avstamp” för stadens nya Resecentrum som förhoppningsvis ska stå klart nästa sommar, lagom till starten för O-ringen. Stig Larsson avkrävdes av Centerns Gunnar Bengtsson ett löfte om att svara för invigningen och fick motta en träningsoverall med lämplig text på ryggen.

Nyanställningar på Perstorp AB är en positiv nyhet.

Personalchefen där, Per Carlsson, ser en ljusning i arbetsmarknadssituationen. Sedan i somras har mellan 50 och 60 personer fått vikariatsanställning och många av dem har redan fått eller kan få fast jobb vid företaget.

Mest ”driv” efter personal är det på Dekorativt laminat, som också är inne i en hårdsatsande period. Tidigare har man i princip endast rekryterat nyckelpersoner, men nu är situationen en annan.

”Idag har vi högre krav på dem vi anställer”, säger Per Carlsson. Koncernen hade vid augusti månads slut 8 324 anställda, varav i Sverige 2 821 personer. De övriga finns i USA, Storbritannien och Tyskland, samt en lång rad andra länder.

Osby får ett aktivitetshus för arbetslösa i alla åldrar.

Sedan augusti har Dockverkstaden fungerat som en träffpunkt för dessa, men nu skapas en ny samlingsplats på Modellgatan, där även Alu:s kontor kommer att finnas. Kommunen och Arbetsförmedlingen delar på kostnaden för upprustning av lokalen. Önskvärt vore om man kunde kombinerat med en verkstad för metall- och träarbeten, som man sett vid besök i Östra Göinge.

”Att ha möjlighet att själv laga sin bil skulle säkert intressera arbetslösa män och ungdomar”, anser de ansvariga för aktivitetshuset.

Den snabba utvecklingen av datorer och informationsteknik förändrar vårt samhälle i grunden.

I framtiden kommer allt fler att sitta hemma och jobba vid sin egen bildskärm, kanske som egen företagare eller som någon form av konsult. Det förutspår trendprofessorn Solveig Wikström, som studerat och forskat efter nya mönster, innan de blir uppenbara för alla.

”Det är hos de unga människorna de nya värderingarna är tydligast. Tiden skapar en ny typ av människa, en omtänksam individualist som bryr sig mer om upplevelser och mindre om prylar”.

”Skåneland” blev temat när garagen på Fredentorpsgatan i Hässleholm skulle fräschas upp med målningar.

Bostadsrättsföreningen Åkerrenen tyckte att det var dags för en ansiktslyftning. Att måla de putsade gavlarna skulle kräva dyrbar specialfärg, så därför valde man att göra träfigurer och skruva fast dem på väggen.

Med sina typiskt skånska motiv – exempelvis storken, snapphanen, pilen eller Hovdala torn – har nu de trista garageväggarna blivit små konstverk. Trion som gemensamt jobbat med detta är Börje Trege, Kenneth Larsson och Lennart Trege.

Ta i trä – det är glädjen för Hilding Crona, 82, från Misterhult utanför Markaryd.

Under drygt 60 av dessa år har han åkt runt på marknader och sålt sina egenhändigt tillverkade leksaker, trädgårdsmöbler, pinnavagnar och annat gods. Han är nämligen en hejare på att slöjda.

Den första bilen inköptes 1932, och med den for Hilding och hans far ut till marknader. De sålde både vad de själva tillverkat och inköpta, mekaniska leksaker.

I april varje år var det dags att dra ut på vägarna. Hilding har förstås många roliga minnen från den tiden. Småningom kom även sonen Rolf in i firman. Bilen byttes mot en modern lastbil, där det fanns plats för sängar och TV. Då kunde färderna gå ända upp i Norge.