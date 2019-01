För­sälj­ningen av bilar med för­brän­nings­mo­torer kan ha ”pekat”, nått sin högsta nivå, 2018.

Så­väl till­verk­ningen som för­sälj­ningen av bilar kommer tro­li­gen att minska nästa år, en­ligt bil­ana­ly­ti­ker. Men även om för­sälj­ningen ökar blir det med en så hög an­del el­bilar att de fos­sil­dri­vna bilarna ändå blir fär­re.

Om spå­domen slår in kommer vänd­punkten ti­digare än vad alla trott för­ut. Det är hopp­in­gi­van­de för kli­mat­målen, och det har tro­li­gen med just kli­matet att göra. Med­ve­ten­heten har ökat i hela världen.

Kina är nu­me­ra världens största bil­mark­nad. Där har för­sälj­ningen av ben­sin­bilar re­dan bromsat in och börjat minska. Där­emot för­dubblades för­ra året för­sälj­ningen av bilar med al­ter­na­tiva driv­me­del.

Som be­kant har die­sel­bilarna tappat stort i po­pu­la­ri­tet i Europa ef­ter larm om bil­fö­re­tagens ut­släpps­fusk och på grund av nya mil­jö­zoner i stor­städerna där die­sel­bilar stoppas.

El­bils­för­sälj­ningen är fort­fa­ran­de relativt blyg­sam i de flesta eu­ro­pe­is­ka länder.

Men i Norge är el­bilarna po­pu­lära, tack vare stora sub­ven­tioner. Re­dan 2017 tog de rena el­bilarna över 20 pro­cent av ny­bils­för­sälj­ningen och räknas ladd­hy­brider och hy­brider in var an­delen med nå­gon form av eld­rift över 50 pro­cent.

I Sverige var det mind­re än tio pro­cent – och bara en pro­cent rena el­bilar.

Sverige har långt kvar att gå på el­vägen. Men kan­ske ändå fos­sil­bilens bästa tid har varit. Kon­su­ment­makt när den är så bäst!

Yng­ve Sunesson