Skånsk dokumentärfilm, Betty Davis och filmvisning för hundar. På måndagen presenterade Doc Lounge sitt vårprogram och nog är det ett varierat och udda program som möter Skånes dokumentärfilmsälskare – och hundägare.

Doc Lounge Malmö i vår:

29 januari: Betty they say I’m different (Dj Yasmine Mejnert).

5 februari: Minding the gap (Live: Astrid Melén Perception från Musiklabbet).

12 februari: Patriotic highway (Premiärfest med regissörsbesök och Balkanfest).

19 februari: Survivors.

26 februari: Dog Lounge visar Los Reyes.

Utöver dessa visas även åtta filmer som ingår i Doc Lounge offical selection (visas på alla Doc Lounge).

Mer information om programmet hittar du på www.doclounge.se

Den 29 januari går startskottet för vårens säsong av Doc Lounge i Malmö, som också blir projektledaren Maja Goffes andra säsong vid rodret.

– Jag är ganska överväldigad efter hösten och hur bra det blev, hur peppade alla var – och inte mist hur kul det är att driva Doc lounge. Så jag ser jättemycket fram emot en ny säsong nu och att ta det till nästa nivå, säger Maja Goffe.

Och nog blir det till en ny nivå när Babel den 26 februari förvandlas till en hundbiograf, och Doc Lounge blir Dog Lounge. Då visas nämligen dokumentären Los Reyes, en film där man får följa de två gatuhundarna Chola och Football som hänger i skejtparken Los Reyes bland unga skejtare.

– Vi är jättepeppade på att byta namn och köra en filmvisning där man får ta med sig sina hundar. Det är detta jag gillar så mycket med Doc Lounge, att man kan göra jätteviktiga grejer och visa tyngre filmer i ena stunden, och sedan köra något superskojigt och nästan vara lite tramsig i nästa. Många har en fördom om att dokumentärfilmer bara är tunga och svåra, så det ska bli väldigt kul att visa att det verkligen inte behöver vara så här.

Då blir det till att plocka fram många vattenskålar och filtar till visningen?

– Ja, det ska bli en fin stund för hunden. Vi har inte hunnit planera allt än, men baren kommer definitivt att vara öppen för både hunden och ägaren!

Det kommer bli en minst sagt livlig visning?

– Ja, haha. När vi kollade på filmen på kontoret så reagerade faktiskt vår grannes hund när han hörde ljuden, så det kommer att bli en väldigt intressant kväll. Och naturligtvis är man välkommen också även om man inte har hund. Vi tittar faktiskt på att visa filmen utan hundsällskap en gång så att allergiker har chans att se den, det är verkligen en bra film. Egentligen skulle det bli en dokumentär om skejtarna i Los Reyes, men hundarna dök upp varenda dag, så då blev det en film ur deras synvinkel istället. Men först förblir Doc lounge just Doc Lounge när dokumentären Betty – they say I´m different kör igång säsongen.

– Det är en film om Betty Davis och när jag visade trailern till den på avslutningen i julas så var det jättemånga som utbrast ”åh, Betty Davis – min gudinna!”. Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad, men jag har inte haft superkoll på henne. Men så började jag att luska lite och hon har ju gjort stort avtryck både inom mode och musik, men sedan när hon var på väg mot toppen så försvann hon plötsligt. Det är det filmen handlar om också. Det är verkligen en fin berättelse om en vettig och cool kvinna, och det är något som vi på Doc lounge också vill fortsätta att skildra, de coola kvinnorna. Så det är fint att inleda säsongen med denna. Under kvällen är även dj:n Yasmine Mejnert på plats, och ambitionen är att återigen föra in mer musik på Doc Lounge.

– Det var ju ursprungsidén, att kombinera dokumentärfilm med musik i olika format. Sedan gled musiken bort ett tag, och jag var väl inte jättebra på att föra in den förra säsongen heller, men nu vill jag verkligen jobba med det, säger Maja Goffe.

Redan nu är Astrid Melén Perception från Musiklabbet på Fridhems folkhögskola inbokad som liveakt i samband med visningen av Minding the gap den 5 februari.

Och så blir det en stor Balkanfest den 12 februari när det är premiärvisning av Patriotic highway av den skånska regissören Cecilia Troedsson, som kommer att vara på plats under kvällen. – Cecilia startade Doc lounge i Helsingborg 2015 men lämnade förra året för att satsa på sitt eget filmande. Och just Patriotic highway är verkligen en av de filmer som jag tycker är så viktiga att visa och där dokumentärgenren verkligen kommer till sin rät. Filmen handlar om Kosovo som är en av världens yngsta nationer. I år firar de elva år som nation och Cecilia har fångat hur komplext och krångligt det kan vara att bilda en ny nation. Det är så mycket som är självklart för oss i Sverige, som demokrati och att ha ett rättsväsen. Men för en nation som Kosovo som precis blivit självständig kan det vara en kamp med korrutpion och andra efterdyningar av det enormt tunga kriget.

– Återigen, det är just det här jag menar med att kunna visa en lite tyngre dokumentär ena veckan och sedan köra Dog Lounge nästa. Det är kul att hitta nya vägar, så jag är verkligen superpeppad inför våren även om den rent vädermässigt känns väldigt långt borta just nu, säger Maja Goffe och skrattar.