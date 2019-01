Modiris podd live på Moriskan scen

Väldigt mycket skit men ännu mer beröm. Så sammanfattar Navid Modiri reaktionerna efter första säsongen med samtalspodden och youtubekanalen Hur kan vi?. Inför andra säsongen blir det liveframträdande på Moriskan i Malmö tisdag 15 januari.

– Jag har fått en mer komplex bild av världen, fler pusselbitar och perspektiv och jag tror inte att jag demoniserar människor lika mycket, säger Navid Modiri om erfarenheterna av podden.

Navid Modiri om …

… han även kommer att fortsätta med sin andra podd Björn & Navid, som han gör tillsammans med vännen Björn Natthiko Lindeblad: ”Absolut!”

… det blir några spelningar med bandet Navid Modiri och gudarna i vår: ”Vi kommer att göra lite spelningar i mars. Två stycken är bokade i Göteborg men vi siktar på Malmö också.”

… hur han hinner med allt han håller på med: ”Jag har ett grymt team runt mig och sedan har jag djävligt mycket energi och är en person som tycker om att skapa och göra olika saker. Men det går inte att göra det själv.”

Efter en framgångsrik Kickstarterkampanj i våras startade Malmöbosatta programledaren, föreläsaren, artisten, författaren och musikern Navid Modiri podden och youtubekanalen Hur kan vi?. Syftet är samtal där olikheter uppmuntras och gör både medverkande och lyssnare klokare. Därmed genomförde han en idé han burit på i många år.

– De senaste sex åren har jag jobbat med samtal och utbildat till exempel lärare och elever, berättar han. Och jag spelade ju golf med Jimmie Åkesson (Modiri köpte golfrundan i en auktion hos Musikhjälpen och pratade om den i sitt Sommarprat 2014, reds. anm.) och har visat tydligt att jag tror på samtal mellan människor som kanske inte håller med varandra. I flera år har jag tänkt starta en egen podd baserad på just mina principerna kring det fria samtalet.

På en månad fick Kickstarterkampanjen för Hur kan vi? in nästan 300 000 kronor och efter det frågade Navid Modiri och de andra bakom podden runt i sina nätverk efter förslag på vilka gäster de skulle bjuda in.

– Sedan har det verkligen varit en resa, konstaterar Navid Modiri.

43 avsnitt plus några specialavsnitt har hittills sänts av Hur kan vi? och Navid Modiri berättar att de har cirka 30 000 prenumeranter på Youtube och 4 000 på poddtjänsten Acast. I det allra första avsnittet samtalade Navid Modiri med den kontroversiella politikern och teologen Ann Heberlein om Gud och efter det har man bland annat kunnat följa honom i samtal om asylpolitik med Hanif Bali, om feminism med Gudrun Schyman och om jämlikhet med Linnéa Claesson.

Har samtalen gett det du hoppades på?

– Absolut, det har varit jättevärdefullt och en skola för oss som gör podden. Det är samtal med oerhört smarta, intellektuella, utmanande och provokativa personer som gjort, tänkt, skrivit och fokuserat på olika ämnen eller politik eller äventyr. Det är människor som är ganska extrema, som sticker ut och har gjort grejer värda att samtala om och när vi sitter där och pratar så påverkar det mig både intellektuellt och känslomässigt. Jag känner mig inte som samma person nu som när jag startade podden.

Hur har du förändrats?

– Jag har blivit mindre rädd för att prata med människor och mer ok med konflikter och känslor och att jag inte behöver lösa alla situationer. Personen som jag pratar med kan vara arg och upprörd utan att jag behöver vara det. Jag har också fått en mycket mer komplex bild av världen och demoniserar inte människor lika mycket utan har en känsla av att alla på något sätt gör det bästa de kan med sina verktyg och förutsättningar. Alla vill på gott utifrån var de står.

Är det något av samtalen som sticker ut extra?

– Samtalet med Hanif Bali var väldigt känslomässigt starkt och påverkade mig. Jag hade bilden av honom som en ganska kall och beräknande medial joker men när vi pratade var det väldigt lätt att förstå honom på ett känslomässigt plan. Hans ilska utifrån uppväxten och sättet han blivit behandlad på var inte konstig alls och jag kunde till och med känna igen mig. Jag kunde också se väldigt mycket ljust och gott i honom och det gjorde jag inte tidigare. Jag upplever också ofta att våra lyssnarna får en mjukare, mer empatisk bild av personer efter våra samtal. Sedan behöver man fortfarande inte hålla med varandra.

På tisdag, 15 januari, blir det en liveversion av Hur kan vi? på Moriskan i Malmö som också är en slags release för nästa säsong och den kickstarterkampanj som drar igång. På plats är förstås Navid Modiri och ett antal av den gångna säsongens gäster.

– Jag tror på det mänskliga mötet, på att det händer något när man är i rummet tillsammans säger Navid Modiri om liveföreställning och betonar att det kommer att bli strikta regler.

– Det lär inte bli konfliktlöst så vi jobbar på spelregler och har lekt med tanken på att ha vissa signaler och symboler. Lite som fotboll, att man kan få två minuters utvisning eller gult kort och ibland ger vi kanske ett rött kort mot personer som fortsätter att bryta mot reglerna. Då kastar vi ut dem, oavsett om det är en gäst eller någon ur publiken. Jag tror på tydlighet och vill inte ha gatuslagsmål utan en ordentlig fajt – kom med dina argument, var arg och ha en konflikt men håll god ton, gå inte till personangrepp och avbryt inte.

Ambitionen är också att ha fler livesamtal i vår.

– Vi tänker oss Göteborg och Stockholm härnäst och sedan mindre orter, säger Navid Modiri.

Och naturligtvis är planeringen av nya avsnitt till Hur kan vi? i full gång.

– Jag kan avslöja lite, säger Navid Modiri entusiastiskt. Vi kommer till exempel att bjuda in en forskare som fokuserat på extremism och en före detta nazist. Vi kommer också att bjuda in en svensk sexarbetare och även Johan och Roger som har alkispodden för att prata om nykterhet och alkoholism. Vi ska också att prata om dödshjälp, och psykisk hälsa och naturligtvis fortsätter vi att prata om invandring och rasism. Och så fort vi har en regering ska jag försöka bjuda in alla partiledare.