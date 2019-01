Museet bjuder in till boksalong

Just nu pågår Ester Almqvist-utställningen på Malmö Konstmuseum. På söndag provar museet något helt nytt när man också startar en bokcirkel om Ester Almqvists tid.

– Vi vill att program verksamheten ska gå hand i hand med utställningar och det är så tydligt i Ester Almqvist måleri att böcker och läsning var en viktig del av vardagen, säger Sofia Landström, intendent för förmedling och program på Malmö Konstmuseum.

Boksalong på Malmö Konstmuseum:

Diskuterar litteratur och konsthistoria från Ester Almqvists tid.

20/1, 14.00: Författarna Fatima Bremmer och Ulrika Knutson startar upp boksalongen

17/2, 14.00: Samtal om Kvinnor på gränsen till genombrott: Gruppporträtt av Tidevarvets kvinnor av Ulrika Knutson.

10/3, 14.00: Samtal om Brev av Klara Johansson

31/3, 14.00: Samtal om Svensk kvinna : Kulturhistoriska tidsmålning i ord och bild av Alice Lyttkens.

Mer information hittar man på Malmö stads hemsida under Malmö Konstmuseum.

Konstutställningen ”Jag lever i två världar, Ester Almqvist och konstlivet 1890 – 1934 visas på Malmö Konstmuseum till och med 22/4 2019.

Sofia Landström om …

… vilka reaktioner de fått på utställningen om Ester Almqvist hittills: ”Jag tror att det är en utställning som väldigt många tycker om. Det är också en konstnär som som under sin livstid inte var det minsta bortglömd, tvärt om mitt i smeten och kände de flesta. Men sedan under 1900-talets gång har hon försvunnit lite ur konsthistorien. Jag tror att många tycker det är spännande att få plocka upp en sådan konstnär ur glömskan och så att vi också sätter henne tillsammans med hennes konsnärsvänner på Valand och framförallt det kvinnliga konstnätverket hon har som hjälper henne, framförallt 1934 när de sätter samman hennes sista utställning i Stockholm på Färg och Form.”

Idén att starta en bokcirkeln, eller boksalongen som det mer passande för Esters Almqvist tid kallas i programmet, i samband med utställningen fick Sofia Landström och hennes kollegor av Ester Almqvists konst.

– Om man tittar runt här i utställningslokalen på Ester Almqvists målningar, framförallt från hennes liv med sin mamma, sin mormor och sin moster så finns det så många motiv med dem i hemmet där de sitter runt ett bord och läser, berättar Sofia Landström. Vi funderade på hur vi skulle kunna lyfta fram det vi ser i tavlorna i programverksamheten. Först tänkte vi bjuda hit författare men samtidigt är det så intressant med interaktion med publiken, att det finns ett samtal. Vi kom fram till att en bokcirkel var en bra form – att man får läsa något kapitel och sedan sätta sig runt de runda borden i utställningsrummen och prata kring böckerna.

Bokcirkeln startar på söndag 20 januari med ett samtal mellan de två författarna Ulrika Knutson och Fatima Bremmer om deras respektive böcker – Ett jävla solsken och Kvinnor på gränsen till genombrott.

– Fatima har skrivit Ett jävla solsken om journalisten Ester Blenda Nordström som levde under samma tid som Ester Almqvist. Ulrika Knutsons Kvinnor på gränsen till genombrott handlar om Folgelstadgruppen och kampen för utbildning och rättigheter för kvinnor som också pågår under den här perioden, berättar Sofia Landström. Det kommer att bli ett samtal om varför den här tiden är så spännande och varför det finns så många böcker om den? Det är en brytningstid mellan de gamla och det nya, en tid när kvinnor får rösträtt och rätt till samma utbildning som män. Sedan blir det så klart gott om tid för frågor och samtal med publiken

Efter söndagen blir det ytterligare tre bokcirkelträffar som fokuserar varsin bok.

– Vi vill ge olika perspektiv på den här perioden när Ester Almqvist levde, förklara Sofia Landström bokvalen.

Första bokcirkelträffen handlar om just Ulrika Knutsons Kvinnor på gränsen till genombrott. Efter det blir det Brev, en samling av litteraturkritikern, översättaren och skribenten Klara Johanssons brev till sina kvinnliga vänner. Och så avslutningsvis Alice Lyttkens kvinnohistoriska Svensk kvinna. – Ester Almqvist hade ett stort kvinnligt nätverk och starka och nära band till andra kvinnliga konstnärer så därför valde vi också att fokusera på kvinnohistoria, säger Sofia Landström.

Viktigt när bokurvalet gjordes var att alla böckerna skulle finnas tillgängliga som e-böcker på Malmö stadsbibliotek. Vem som vill kan därmed låna och läsa dem och sedan dyka upp, utan föranmälan, till en eller flera av bokcirkelträffarna. – Vi har ingen aning om hur många som kommer, säger Sofia Landström med ett skratt. Blir vi många delar vi upp oss i flera grupper, det löser vi. Jag modererar och har kanske ett par frågor som man kan starta med och sedan får man inom grupperna diskutera vad man har läst, tyckt och känt och så kanske vi kommer fram till något jättespännande. Sedan för jag och någon kollega lite anteckningar kring vad det är för frågor som väcks. Det blir en lärandedel för oss.

Naturligtvis är också tanken att de som kommer till bokcirkeln ska få med sig kunskap om Ester Almqvist också, och uppleva hennes konst.

– Det är alltid jätteviktigt för oss att väva in utställningen i programverksamheten, säger Sofia Landström. Söndagens författarsamtal har vi i rummet längst in i utställningslokalen så att man får känna av Esters värld på vägen in. I samband med bokcirkelsamtalen blir det någon slags introduktion där vi tydliggör för publiken varför vi vill ha en bokcirkel till just den här utställningen. Vad det har med Ester Almqvist att göra.

– Man ska inte gå härifrån och inte lära känna Ester Almqvist, slår hon fast. Ester ska alltid vara med på ett hörn.

Om det blir fler bokcirklar i samband med nya konstutställningar är lite svårt att svara på menar Sofia Landström

– Vi försöker alltid anpassa vår programverksamhet efter utställningarna och funderar över vad varje enskild utställning behöver, programverksamheten måste gå hand i hand med utställningen. Med den aktuella utställningen var det också tacksamt att det finns gott om böcker om den här perioden och också gott om ganska lättillgängliga böcker. Men, fungerar vår boksalong väldigt bra får vi väl se vad det finns för möjligheter framöver.