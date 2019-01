Vår med jazz för alla smaker

Stockholm Swing All Stars spelar i Röda salongen den 29 januari. Pressbild

Hässleholms Jazzklubb serverar i vår en säsong som innehåller allt från swing till lite mer avancerad jazz.

– Går man på våra konserter får man höra en fantastisk bredd av vad svensk jazz har att erbjuda i dag, säger Christer Hansson.

Det är han som tillsammans med Lars-Åke Martinsson och Stefan Svensson i styrelsen tog över uppdraget att boka artister till jazzklubben efter att Natale Bellan tackade för sig efter 30 års arbete.

Först ut i vårens program är ett efterlängtat band: Stockholm Swing All Stars.

– De har stått på önskelistan i flera år hos oss så det är fantastiskt kul att äntligen kunna plocka hit dem. De spelar lättlyssnad, nästan storbandsjazz, och har spelat för fulla hus i Stockholm och Malmö. Vi hoppas de drar mycket publik hos oss också, säger Christer Hansson.

Konserten med Stockholm Swing All Stars är den 29 januari, i Röda salongen i Hässleholm kulturhus.

Nästa artist behöver inte åka så långt – den 26 februari är det nämligen saxofonisten och kompositören Claus Sörensen från Tyringe som intar scenen.

Han har med sig sin kvartett, som består av Sven-Erik ”Svempa” Lundequist, Simon Petersson och Hannes Olbers. De kommer bland annat att spela musik från ”My Burnin’ Valentine”, albumet med originallåtar de släppte i juli.

– Det är lite mer avancerad jazz, men vi vill ha en stor bredd på musiken, med något som tilltalar alla grenar, säger Christer Hansson.

När Claus Sörensen inte spelar med sin egen kvartett leder han XL Big Band, som han tidigare gästat jazzklubben med. Han är även en av Sveriges mest anlitade storbandsarrangörer och har jobbat med bland annat Danmarks Radios Big Band och Vivian Buczek.

Den 26 mars gästas jazzklubben av Gustav Lundgren Trio, som förutom gitarristen Gustav Lundgren består av trummisen Ola Bothzén och Mattias Bolin på kontrabas. Med sig har de sångerskan Frida-Hedvig, som redan gjort stort intryck på Christer Hansson.

– Det kom något slags reklammejl så jag gick in och lyssnade och hon har en helt sanslös röst. Hon är 18 eller 19 år gammal och låter som en 40-50-årig kvinna som sjungit jazz i hela sitt liv. Det är helt sagolikt, så det ska bli otroligt spännande.

En stjärna i vardande?

– Ja, vi tror det. Och det är alltid kul att kunna vara med och börja hennes karriär, säger Christer Hansson.

Den 9 april är det jazzbandet Thubanon som tar ton i Blå salongen. Det elva man starka bandet, som bland annat består av sex blåsare, får denna kväll sällskap av gitarristen och kompositören Andreas Pettersson, som under sin nästan trettio år långa karriär spelat med många av jazzens stora stjärnor.

Säsongen avslutas den 14 maj med sångerskan Annika Thörnquist, som kompas av Daniel Karlsson på piano, Fredrik Rundqvist på trummor och Martin Höper på kontrabas.

Annika Thörnquist slog igenom i pop/dancegruppen Da Buzz, som turnerat världen över, men hon har även jazzen i blodet och har skrivit egen musik, vilket resulterade i soloalbumet ”Waltz for the indecisive” som släpptes 2016.

Christer Hansson är väldigt nöjd med programmet. som han hoppas ska locka en stor publik. Och han ser gärna fler ungdomar på konserterna.

– Trots att de går in gratis har vi inte lyckats nå fram till ungdomarna, vilket är synd. De flesta som kommer är vithåriga, säger han.

Utöver konserterna står även ett föredrag på programmet i vår – den 19 mars, i samband med jazzklubbens årsmöte i Vita salongen, ska trombonisten Vincent Nilsson, hässleholmaren som spelat med jazzens stora och som i många år tillhört Danmarks Radios Big band, berätta om sin musikaliska bana.

– Årsmötet är öppet för alla och de som inte redan är medlemmar hoppas jag blir det.