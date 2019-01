Ett långt liv i rampljuset

Skådespelerskan, komikern och sångerskan Carol Channing, har avlidit i en ålder av 97 år.

Hon var född i Seattle Washington och fick sitt stora genombrott i Broadwayuppsättningen av Gentlemen prefer blondes 1949. Där gjorde hon rollen som Lorelei Lee och sjöng Diamonds are a girl’s best frend, en melodi som kom att förknippas med henne genom livet.

Hon spelade samma roll på Broadway i Lorelei 1974, där storyn blickar tillbaka på handlingen i Gentlemen prefer blondes.

Hon medverkade i många olika musikaler på Broadway, som Hello, Dolly! (1964). För sin roll tilldelades hon en Tony Awaryd för bästa skådespelerska. Andra roller hon gjorde var exempelvis Sugar babies och Jerry’s girls. Hon spelade även in Show girl (1961) och Carol Channing on tour (1980).

Hon hade även filmroller. Carol Channing fick bland annat en Golden Globe för sin roll i Moderna Millie (1967). Andra filmer var bland annat The first traveling saleslady (1956), Skidoo (1968) och Alice i Underlandet (1985). Hon hade röstroll i Happily ever after (1990) och Tummelisa (1994) samt dök upp i olika tv-serier som The muppet show, The nanny och Magnum PI.

Carol Channing fick ta emot flera utmärkelser för sin karriär, som en Oscar Hammerstein Award för musikalframgångarna och medlemskap i American theatre Hall of Fame.

I San Francisco finns det till och med en Carol Channingdag, den 25 februari.

Hon var gift fyra gånger och efterlämnar sonen Channing Carson.