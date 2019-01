Mayday för Brexitprocessen igen

Som väntat föll Theresa Mays Brexitplan. Förlusten med 230 röster är det största bakslaget för en brittisk regering någonsin. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn väckte misstroendevotum, men May lär överleva det. Källor inom Labour menade under tisdagen att det inte handlade om att man trodde att man skulle kunna fälla regeringen omgående, utan om en långsiktig kampanj.

En så kallad ”hård Brexit” är allt mer sannolik. Det brittiska folket kan med rätta vara irriterade på sina folkvalda i Brexitfrågan. Valmöjligheterna har inte blivit förklarade för dem på ett rimligt sätt. Förväntningarna skilde sig starkt från vad May kunde få med sig hem från förhandlingsbordet, vilket också gjort planen omöjlig att få igenom parlamentet. Hånfulla rykten om att Storbritannien kom sällsynt illa förberedda till förhandlingsbordet cirkulerade i Bryssel redan i inledningsskedet av förhandlingarna.

Polariseringen i frågan har blivit för stor för att man ska kunna eller hinna undersöka andra lösningar än att krascha ut ur EU utan avtal. Splittringen inom de konservativa är nästan ännu större än mellan blocken, vilket var avgörande för att sänka Mays plan, där flera tories röstade emot sin egen premiärminister. Brexit är en av de mest radikala politiska förändringarna i Europa sedan andra världskriget. Det är en nära nog konstitutionell kris för Storbritannien. Med 71 dagar kvar vet ingen vad som kommer att ske nu, vilket oroar.