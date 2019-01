Snart tid för fågelräkning

Skåne I slutet av nästa vecka drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 14:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar.

De senaste åren har cirka 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter.

Fågelmatning är en folkrörelse och betyder mycket även för oss själva. Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.

Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari.

Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via föreningens hemsida www.birdlife.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratisapp liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringssidan på internet öppnas först när räkningen startar – 25 januari.

Räkningen inleds fredagen 25 januari och avslutas måndagen 28 januari. Under fredagen och måndagen kan även förskolor, skolor, arbetsplatser medverka.

Med denna fågelräkning får man in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenteras såväl en nationell topplista som regionala listor.

Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bland annat på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de 13 år som räkningen pågått har den gett nya värdefulla kunskaper om Sveriges vinterfåglar och hur ett förändrat klimat påverkar deras liv.

Redan söndagen 27 januari presenteras preliminära resultat från årets räkning.