Kyligare till helgen med klart väder

SKÅNE Efter en vecka med gråväder ligger en hyfsat fin helg framför oss.

Men det blir kallt.

Redan under fredagen ska vi kunna vakna upp till en dag med väderomslag. .

– Det blir klart väder i stort sett hela dagen och solen kommer definitivt att dyka upp, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Men det blir också kyligare, speciellt under morgontimmarna och kvällarna.

SMHI har redan utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka under fredagsmorgonen.

Lördagen bjuder på mer moln men ser ändå ut att bli en hyfsat fin dag.

Precis som på fredagen blir det kallt på morgonen men under dagen övergår minusgraderna till plusgrader.

Under natten till söndagen kan byar av blötsnö leta sig in över delar av Skåne.

Det blir också lite molnigare men återigen letar sig temperaturen upp en bit över nollan under dagen.

Mer att glädjas över är att dagarna blir allt längre. Nu går solen upp vid halv niosnåret på morgnarna och försvinner strax efter klockan 16.

Sedan vintersolståndet den 21 dec har dagen ökat med ca 45 min i mellersta delen av Skåne. Ökningen märks mest på eftermiddagarna som blivit drygt 30 minuter längre, medan morgonsolen tar lite längre tid på sig.

Nu blir det också ljusare relativt snabbt.

Redan nästa helg uppskattar SMHI att vi har ytterligare en halvtimmes dagsljus.