Tre döms i härva med högskoleprovsfusk

Lund Med hjälp av avancerad teknik iscensatte de ett omfattande fusk under högskoleprovet.

Nu döms tre personer till långa fängelsestraff, en av dem en Lundabo i 20-årsåldern.

Under namnet HP-hjälpen marknadsfördes fuskverksamheten relativt öppet med säljbrev och prislistor direkt på Internet bland annat via olika sociala medier.

Fusket har sedan genomförts med avancerad teknisk utrustning som tillhandahölls av provligan. Med utrustning placerad inne i örat kunde de som gjorde provet få de rätta provsvaren samtidigt som de gjorde provet i lektionssalarna.

Priset steg i takt med det provresultat som deltagarna ville uppnå.

Enligt ett pressmeddelande från Norrköpings tingsrätt har verksamheten som pågår under åren 2015-2018 omsatt mångmiljonbelopp varje år.

”Ett stort antal personer har betalat betydande summor för att få höga resultat som gjort det möjligt att ta sig in på utbildningar de annars inte kommit in på”, skriver tingsrätten.

Det hela avslöjades i april förra året.

Samtidigt som vårens högskoleprov genomfördes gick polisens insatsstyrka in i en lägenhet i Norrköping. Där befann sig tre personer i full färd med att icensätta fusket och sända ut de rätta svaren till provdeltagare i hela landet. Även en person var var provledare den aktuella dagen greps av polis.

På torsdagen kom domen.

Tre huvudåtalade döms till fleråringa fängelsestraff, de högst på sex respektive fem års fängelse. Den tredje åtalade, en Lundabo i 20-årsåldern, döms till tre och ett halvt års fängelse för grovt bokföringsbrott, medhjälp till osann försäkran, skattebrott och grovt skattebrott.

Även en fjärde person döms til fängelse, i ett och ett halvt år och ytterligare fem får villkorlig dom och böter för inblandning i verksamheten.

Tingsrättens bedömning är att fusket ska betraktas som ett angrepp på hela antagningssystemet till universitet och högskolor. Eftersom ett antal personer lyckats fuska sig in på utbildningarna har därmed andra berövats på sin chans att komma in.

– Beredskapen och förståelsen för den tekniska utvecklingens möjligheter i kriminella sammanhang, samt en uttunande lojalitet med institutioner och gemensamma samhällsfunktioner ställer höga krav på myndigheter att anpassa sin verksamhet mot de nya förutsättningarna säger ordföranden i målet Lars-Gunnar Lundh i pressmeddelandet.