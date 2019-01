Ett gripande triangeldrama

Bränd

Regi: Lee Chang-Dong.

Medverkande: Steven Yeun, You Ah- In och Jun Jong -Seo bland andra

Betyg: 4

För den som inte har fördjupat sig i Koreas historia, var landet en ganska vit fläck på kartan fram tills den enväldige diktatorn Kim Jong Un (i folkmun kallad ”Racketman”) hamnade i spalterna. Tidigare trätobroder men nu bara bror med USAs president Trump, börjar han blygsamt öppna den kanske mest förseglade kommunistdikaturen i dag. Detta faktum gör naturligtvis att vi vet mycket mindre om insidan av det stängda Nordkorea än om det västinfluerade Sydkorea.

Bränd är inte bara ett fascinerande, stilistiskt, briljant och mångfacetterat drama utan bjuder också på en miljöskildring och dialog som är rena läroboken om Sydkorea. På gränsen till Nordkorea bor den unge Jong-soo som driver sin våldsamme fars gård eftersom denne ständigt är i konflikt med rättvisan. Drömmen är att bli författare men hans arbetarbakgrund ligger honom i fatet eftersom landet styrs av kapitalismens gyllene regel att den som mycket har ska mer varda givet.

Trump är följetong i tv och i en nyckelscen säger Jong-soo att landet har för många Gatsbys. Gatsby är alltså identisk med den framgångsrike unge sprätt som porträtterades i F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby och på film av i tur och ordning Alan Ladd, Robert Redford och Leonardo DiCaprio.

En dag träffar han barndomsvännen Hae-Mi som ber honom passa hennes katt medan hon är i Afrika. Haken är att det inte finns någon katt i lägenheten och när hom kommer tillbaka har hon vännen Ben (Steven Yeun från The Walking Dead) som visar sig vara en sydkoreans svar på ovannämnde Gatsby.

Det är ett genomgående välspelat och gripande triangeldrama som rullas upp med alla tänkbara känsloyttringar på ytan men med mörka demoner lurande under den. Historien bygger på novellen Att bränna lador av Haruki Murakami och lever på sitt långsamma nästan drömmande sätt att förflytta sig mellan scenerna.

Regissören Chang- Dong naturalistiska metod är förvisso inte lättillgänglig för åskådaren men vinner i längden när man väl funnit sig tillrätta. En film som kan skryta med att rita in Sydkorea på filmkartan.