Femte domen gav fängelse

HÄSSLEHOLM

Efter den senaste domen för grov olovlig körning i början av oktober tog det inte ens tio dagar innan den 20-årige mannen på nytt stoppades av polisen för att han körde bil utan att ha lov till det.

Under fredagen kom domen mot mannen, för den nämnda olovliga körningen och ytterligare en som inträffade i november i fjol. En enig tingsrätt konstaterar att med tanke på återfallen – sedan mars 2017 har mannen fyra domar mot sig – finns det nu inget alternativ än att döma honom till fängelse. Påföljden blir därmed just fängelse under en månads tid.