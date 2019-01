Den amerikanska poeten Mary Oliver har avlidit i en ålder av 83 år.

Hon har beskrivits av The New York Times som USA:s mest säljande poet och har belönats med både det prestigefulla Pulitzerpriset och National Book Award.

Mary Oliver föddes i Maple Heights, Ohio. Hon hade en svår barndom, men gav tidigt utlopp för sina känslor genom att skriva.

Vid 14 års ålder började hon skriva poetiska dikter. 1963 publicerades hennes första dikter; No voyage och Other poems.

1984 vann hon Pulitzerpriset för sin femte poesisamling, American primitive. 1992 fick hon ta emot National Book Award för New and selected poems.

Hon skrev ofta om sina minnen från barndomen och jämfördes ofta med Emily Dickinson i sättet att skriva inre monologer. Verserna handlade ofta om djur och natur och den andliga världen.

Bland några av de många hederspriser hon fick ta emot kan nämnas Honorary doctorate from The Art institute of Boston (1998) samt Goodreads choice award för A thousand mornings (2012).

Några av hennes många verk var Dream work (1986), House of light beacon press (1990), Blue pastures (1995), Why I wake early: New poems (2004), Red Bird (2008), Swan: Poems and prose poems (2010), A thousand mornings penguin (2012) och Devotions (2017).

.