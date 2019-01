De tog hem priserna i populär fototävling

SIBBHULT Ett brett utbud av bildvisningar, en populär fototävling – och runt 20 000 kronor till skyddsvärda skogar.

Det var nöjda miner i Sibbhult folkets hus under Göinge naturfestival.

– Det har gått bra. Det var lagom mycket folk, runt 230 besökare, så det var drygt fullsatt, säger Mikael Gustafsson, ordförande i arrangerande Göinge naturskyddsförening.

Pengarna som samlades in under dagen går till inköp av skyddsvärda skogar.

– I fjol fick vi in 21 000 kronor, och det var lika mycket folk i år. Så vi har nog fått in ungefär lika mycket, säger Gustafsson.

Bildvisningar bjöd på naturbilder från Färöarna och Zimbabwe, Norges nordkust och Alpernas toppar, Snapphaneskogarna och Arizona.

– Det var olika typer av bildvisningar, från resereportage till rent poetiska bildvisningar, säger Gustafsson.

Festivalfinalen var när vinnaren i den populära fototävlingen utsågs. 113 bidrag lämnades in och det var Mikael Gustafsson som utsåg segraren.

– Det är svårt att tävla i bilder, det är ungefär som att tävla i musik. Nu var det jag som utsåg vinnaren, men det är ju inte säkert att alla tycker som jag.

Etta i fototävlingen kom Annika Linneasdotter från Jonstorp. Peter Svensson, Hässleholm, tog andrapriset och Roger Bengtsson, Halmstad, knep bronsplatsen.

– Ett mycket trevlig evenemang, arrangörerna har gjort ett bra jobb, säger Peter Svensson om naturfestivalen och får medhåll av övriga pristagare.

Ingvar Nilsson i Göinge naturskyddsförening lyfter fram Mikael Gustafssons stora arbete:

– Det är han som är stommen, det är tack vare Mikael och hans familj som naturfestivalen blir av.