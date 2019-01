VANNEBERGA

Boende i en ville i Vanneberga utanför Vinslöv utsattes under fredagskvällen för ett inbrott. När huset stod tomt under drygt en timmes tid passade någon på att ta sig in och ut genom badrumsfönstret.

– Gärningspersonen verkar ha brutit upp fönstret, och sedan tagit sig ut samma håll. Inget tyder på något annat, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

I anmälan är det oklart vad som tillgripits vid inbrottet.