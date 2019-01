Cajsa rullade sig rakt in i världseliten

bowling Två guld, ett silver och ett brons var Cajsa Wegners fantastiska facit vid sommarens bowling-EM i Bryssel.

Kanske inte så konstigt att en enhällig jury bestämde att hon skulle tilldelas Norra Skåne-pokalen för 2018 års bästa individuella prestation inom tidningens spridningsområde.

Norra Skåne-pokalen individuellt

1998: Rikard Gunnarsson, orientering

1999: Pia Hansen, skytte

2000: Pia Hansen, skytte

2001: Jörgen Olsson, orientering

2002: Jan Brink, ridsport

2003: Jan Brink, ridsport

2004: Håkan Dahlby, skytte

2005: Ida-Theres Karlsson, brottning

2006: Kajsa Nilsson, orientering

2007: Ida-Theres Nerell, brottning

2008: Jalmar Sjöberg, brottning

2009: Jalmar Sjöberg, brottning

2010: Jenny Wegner, bowling

2011: Ida-Theres Nerell, brottning

2012: Ola Nilsson, motorsport

2013: Elise Malmberg, friidrott

2014: Emil Martinsson, skytte

2015: Zakarias Tallroth, brottning

2016: Jenny Wegner, bowling

2017: Anders Åberg, motorsport

2018: Cajsa Wegner, bowling

– Det har varit mitt bästa år så här långt, säger 21-åringen med BK 59:an i Hässleholm som klubbadress.

Bowlingfamiljen Wegner från Perstorp har varit flitigt förekommande den senaste tioårsperioden när det gäller Norra Skånes årliga pokal för bästa idrottprestation.

Redan 2010 fick Jenny Wegner pokalen efter sina fyra JEM-guld. Jenny fick glasbucklan igen 2016 och ingick också tillsammans med systern Cajsa och pappa Michael i BK 59:ans lag som tilldelades föreningspokalen. 2017 vann 59:an återigen lagpriset. I år var det Cajsa Wegners tur att vinna den individuella pokalen.

– 2018 började bra med att jag gjorde ett par 300-serier i seriespelet. Sedan blev det ju ett fantastiskt EM i Bryssel som är det bästa Sverige gjort någonsin, berättar Cajsa som spelade sitt första Europamästerskap som senior.

Perstorpstjejen var på hugget direkt och vann EM-guld i singel. Det blev sedan ytterligare ett guld i 5-manna, silver i dubbel och brons i 3-mannaspelet.

– Det var ett EM som jag aldrig kommer att glömma, säger Cajsa som hade med sig systern Jenny i medaljlagen i 3-manna och 5-manna.

Under sommaren blev det även två brons på junior-VM i Detroit.

– Det var mitt sista mästerskap som junior, säger Cajsa som inte haft några problem med att steget upp som senior.

– Nej, det tycker jag inte. Det har gått väldigt snabbt att komma in i det.

Cajsa Wegner började spela bowling så fort hon kunde gå.

– Det blev så då pappa alltid haft bowlinghall. Började spela med klubben hemma i Perstorp när jag var sex år.

Cajsa hade stora framgångar som junior. Bland annat blev det hela fem guld på junior-EM. En av hennes största segrar var när hon 2016 vann Europacupen för seniorer.

– Det gick väldigt bra för mig under juniortiden, det är något jag får tacka min föräldrar för. Pappa har hjälpt mig med den tekniska biten medan mamma alltid varit med på tävlingarna och stöttat mig.

Även Cajsas tre år äldre syster Jenny har betytt mycket.

– Hon har varit en stor inspirationskälla för mig. När hon vann sitt första JEM tänkte jag att jag ville bli lika bra som henne.

– Vi tränar alltid tillsammans och sporrar varandra. Sedan så hjälps vi åt under tävlingarna.

Varför tror du att det gått så bra för dig?

– Jag tror det är för att jag inte blir nervös under tävlingarna. Jag gillar när det blir avgörande lägen.

Vad blir nästa stor mål?

– Det blir VM i Las Vegas som avgörs i början av september. Då det bara är sex spelare som får åka dit så gäller det att prestera i kvalet om en månad, säger Wegner som trivs med livet.

– Jag jobbar på en förskola på dagarna. Sedan blir det bowling under kvällarna och helger.

