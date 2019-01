Sösdalaeleverna bussas till simundervisningen

Sösdala Tyrs Hov och Qpoolen. Det blir de nya platserna för elever i Sösdala att lära sig simma.

Sedan politikerna har sagt nej till fortsatt drift av simhallen i Sösdala, har skolorna fått hitta på nya lösningar för eleverna som går på Lejonskolan, Tormestorps skola samt Vannarödsskolan.

För de två förstnämnda skolorna, F-5, blir Tyrs Hov nya platsen för simtillfällen. Det blir årskurs två som vid åtta tillfällen kan besöka badet i Tyringe, där det också ska finnas simlärare, enligt biträdande rektor Håkan Andersson.

Eleverna på Vannarödsskolan. årkurserna 6-9, ska bussas till Qpoolen i Hässleholm under vårterminen. Det utlovas två tillfällen per termin och klass.

– Här ska vi också erbjuda extra simpass för de som ännu inte lärt sig simma, tillägger rektor Per Bengtsson.

Simhallen i Tyrs Hov har också blivit platsen för de i Sösdala Simsällskap som blivit utan simhall på hemmaorten.

Klubbens ordförande Camilla Persson menar dock att klubben riskerar att tvingas lägga ner eftersom körsträckan för de som ska träna i Tyrs Hov blir väldigt lång, jämfört med då simmarna höll till i Sösdala simhall.

– I Sösdala simhall höll vi till fem av veckans sju dagar, men i Tyringe kan vi bara träna vid två tillfällen en onsdagskväll och en lördagsmorgon, berättar Camilla Persson.

Hon konstaterar också att någon simskola i Sösdala lär det inte heller bli.

