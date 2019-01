Terrormål kan ge svar om Malmö

Köpenhamn/Malmö Var brandattentatet mot en källarmoské i Malmö 2016 ett terrordåd utfört av IS? Den så kallade Vittsjömannen friades i svensk domstol 2017. I dag står han inför rätta i ett annan terrorfall där det redan finns en fällade dom.

Den 11 oktober 2016 skedde ett brandattentat mot en shiitisk bönelokal i Malmö.

I efterhand tog terroristorganisationen IS på sig ansvaret för dådet via tidningen al-Naba. Många tvivlade på sanningshalten. Det hade ju varit natt och lokalen var tom. Ärendet utreddes inledningsvis som mordbrand.

I december samma år häktades Vittsjömannen. Han åtalades senare för terrorbrott.

Hösten 2015 hade den 30-årige syriern sökt asyl med fru och en tvåårig son. Inledningsvis hamnade de i Dalarna. En kort tid senare inträffade en svår singelolycka. En minibuss med åtta asylsökande voltade. 31-åringens hustru skadades svårt. Sonen dog och begravdes i Malmö. Paret hamnade på flyktingförläggning i skånska Vittsjö.

Svensk åklagare pekade 2017 på att olyckan kan ha varit avgörande för det som hände sedan. Paret hamnade i kris. Hustrun lämnade honom och flyttade till släktingar i Malmö.

Det var vid ett av mannens besök hos hustrun i Malmö som brandattentatet mot den shiamuslimska moskén inträffade. Sent på natten begav han sig mot Vittsjö. Men promenaden från fruns bostad till Malmö C blev anmärkningsvärt lång och krokig.

Vittsjömannen var fixerad vid kriget i Syrien, intresserade sig för detonationer och i chattkonversationer uttryckte han missaktning mot shiamuslimer. Han förklarade att han ville dö martyrdöden.

Efter Malmöattentatet lämnat han över uppgifter till IS. Han gladde sig åt dådet.

Tingsrätten i Malmö konstaterade att 31-åringen sympatiserade med IS och att han bevisligen varit i området vid tidpunkten för attentatet. Detta räckte inte för en fällande dom.

Säpo försökte förgäves få mannen utvisad till Syrien eller Saudiarabien. Han fick stanna och fick dessutom 97 000 kronor i skadestånd.

I november 2017 greps Vittsjömannen i Danmark. Sedan dess har han suttit häktad, misstänkt för planeringen av ett annat terrordåd.

Bara några månader efter att Vittsjömannen friats i Malmö tingsrätt dömdes den syriske flyktingen Dieab Khadagah i tyska Ravensburg för deltagande i terrorplaner mot Köpenhamn.

Media hade döpt honom till tändsticksmannen, därför att han försökt ta sig in i Danmark med en ryggsäck innehållande 17 000 tändstickor, 17 batterier, sex walkie-talkies, fyrverkerier och två stora köksknivar.

I domstolen vittnade 21-åringen om att han fått instruktioner till dådet från Sverige via WhatsApp. Vittsjömannen pekades ut som hans beställare.

Värt att notera är att attentatet i Köpenhamn var planerat till ungefär två veckor efter Malmöattentatet. Khadagah har vittnat om att han var tvungen att hjälpa till med införskaffande av varor, eftersom hans kumpan i Sverige var satt under övervakning sedan ett halvår tillbaka.

Under lång tid har det ifrågasatts om dådet i Malmö varit iscensatt av IS. 2,5 år efter brandattentatet benämndes dådet i helgen i Dagens Nyheter som IS bortglömda terrordåd i Malmö.

Även om starka indicier talar för att det var så har ännu inte tillräckligt med bevis lagts fram. Frågan är om vi kommer att bli klokare genom rättegången som inleds i Köpenhamn i dag tisdag.

Det är uppenbart att flera länders säkerhetstjänster har varit inblandade i kartläggningen. Efter domen i Tyskland har antagligen ytterligare bevismaterial kunnat tillgängliggöras.

Förhoppningsvis blir vi även klokare på vad som hände i Malmö.

Läs mer: