Nätkasinon är bondfångare

n Alla dessa nätkasinon som finns och ständigt dyker det upp nya.

Det är en lukrativ marknad.

Ett onlinekasino kan så klart ha sin verksamhet precis var dom vill i världen, men om dom ska rikta sig mot t.ex. den Svenska marknaden så får dom se till att erbjuda en licens som vi i Sverige kan lita på. Och de flesta har inte det

Det är något kriminellt med dessa. De tjänar miljarder och den lilla människan luras.

Och så här går det till:

Visserligen används något som kallas: Slumpgenerator enligt licensen.

Slumpgenerator är en teknisk lösning från en fristående organisation som kasinon online måste använda sig av. Med en slumpgenerator på plats säkerställer man att alla vinster som betalas ut är slumpgenererade. Detta låter förtroendeingivande men den programvara som används kan vara konstruerad på ett sätt som möjliggör för kasinot att styra vinsterna som de vill. Annars hade man inte kunnat erbjuda ett större antal freespin eller, sätt in viss summa så får du spela för mångfaldigt mera. De som inte vill spela bort sina pengar på suspekta kasinon, spara pengarna och använd dom till något som kommer många till del.

Första given i gyckelspelet

n Två spelare fick var sin svartepetter, en tror han fick en joker men det är säkert en lanka, en fjärde fick möjligen klöver 10 som bäst och givaren, falskspelaren tog allt.

Tre duktiga korthajar fick inte ens vara med. De får vänta tills nästa giv, det dröjer kanske inte så länge.

Det är jättetråkigt att man kan känna och tänka så här när det gäller den svenska modellen och vår demokrati.

Men så kan det bli när det viktigaste för de styrande i några av våra politiska partier blir att till varje pris misstänkliggöra och inte ens prata med de ledande i ett parti som fått närmare en miljon röster då har man tappat proportioner och förankringen i verklighetens Sverige, och inte förstått andemeningen med demokrati, man spottar på detta partis väljare.

Det är nästan så att man tror att Löfven, Lööf, Björklund och Lindberg på Aftonbladet med flera på fullt allvar tror att om SD får minsta lilla inflytande över något beslut i Sveriges riksdag så kommer de att börja bygga koncentrationsläger, gaskammare och ugnar. I deras ögon är de ju livsfarliga bruna nazister.

Nästa gång röstar jag på KD eller SD.

Våra vänner böckerna

n I dessa dagar när allt ska läsas på nätet, finns det faktiskt många som vill hålla i en tidning eller en bok! Vi som har långt in till biblioteken har här på landet en fantastisk tillgång – bokbussen!

En mötesplats dit alla är välkomna, men varför kommer inte fler?