Hemvården i Hästveda bjuder in hemtjänsttagarna

Hästveda Inom hemvården i Hästveda bjuder man in de som har hemtjänst och deras anhöriga två gånger om året för att berätta om verksamheten och förklara hur man jobbar.

Att besöka hemvårdens lokaler i Hästveda, när de bjuder på Öppet hus för dem som är berörda av tjänsterna, är populärt.

Här kan besökarna ställa frågor och få veta mer om de tjänster som finns att ta del av när orken och kraften inte längre räcker till.

Förutom att träffa chefer och personal inom hemvården får de gången inom verksamheten berättad för sig. Allt från hur biståndshandläggaren arbetar med ärendet till hur schemat för de anställda ser ut.

Här kan de som får hemtjänst också få en förklaring till varför det ibland dyker upp nya ansikten och varför det blir en fördröjning av besöket.

Under tisdagen informerades det även om så kallad e-tillsyn, det vill säga nattlig tillsyn via kamera.

Det innebär att personalen slipper att gå in och störa när en person sover. Dessutom innebär det en minskning av onödig tid på vägarna.

Information gavs också om sjukgymnastik, arbetsterapi, anhörigstöd samt vikten av att ta in elever inom verksamheten.

Ett nytt projekt är att brukarna som har social samvaro nu testar att skriva ner sin livsresa. Tillsammans med personal gör de en bok över till exempel glädjeämnen, stora händelser och till och med sorger i livet. De äldre kan berätta om både vad de tycker om, vad de ogillar och vad de önskar göra. Uppgifter från barndom och ungdom till tiden mitt i livet och ålderdomen skrivs ner.

Det blir en form av scrapbooking där man kan klistra in bilder, mönster eller annat som fungerar som en symbol för det liv man levt.

Liselotte Svensson som är enhetschef i Hästveda hoppas att projektet ska falla väl ut.

Hon rekommenderar även andra hemvårdsområden att bjuda in dem som har hemtjänst och deras anhöriga.