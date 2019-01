Den amerikanska sångerskan Maxine Brown Russell, har avlidit i en ålder av 87 år.

Tillsammans med sina syskon Jim Ed och Bonnie bildade de musiktrion The Browns, som gjorde många hitsånger inom countrymusiken.

1955 toppade dom listorna med Here today and gone tomorrow. Deras största hit kom fyra år senare när Chet Atkins producerade The Three Bells, vilken hamnade högst upp på country- och poplistorna.

Bland några av deras hitlåtar kan nämnas Louisiana hayride, The old lamplighter, Scarlet ribbons och Send me the pillow you dream on.

De medverkade i populära tv-shower som The Ed Sullivan show, American bandstand och The Jerry Lewis show.

Gruppen valdes in i Country Music Hall of Fame 2015 och Maxine Brown Russell var den sista i syskonskaran som gick bort.